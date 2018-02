Una rivelazione che ha spiazzato i suoi tantissimi fan sparsi per l'Italia e per il mondo, parole che hanno sorpreso un po' tutti e fatto il giro dei social, anticipando in parte i contenuti di un libro che rivela dettagli inediti della sua vita. Di chi parliamo? Della sempre amatissima Ivana Spagna, artista capace di costruirsi una carriera unica sia nel nostro Paese che fuori dai confini, con oltre 10 milioni di dischi venduti che le sono valsi anche un Disco d'Oro alla carriera. Ad anticipare alcuni passaggi della sua ultima biografia è l'Huffington Post, che si concentra in particolare su alcune frasi decisamente inattese: "Vi è mai capitato di pensare a una persona che non vedete da tempo e poi incontrarla per strada? Vi è mai capitato di vedere in sogno situazioni che si sono poi trasformate in realtà? O di avere avuto, sempre in sogno, un contatto con i vostri cari defunti? E di vedere un'entità, uno spirito, un fantasma?". L'artista spiega di aver vissuto tante volte situazioni simili, apparentemente privi di una spiegazione razionale, al punto da decidere di condividere queste sue esperienza con il resto del mondo. (Continua a leggere dopo la foto)

Nasce così "Sarà capitato anche a te" (Edizioni Lswr), presentato a Sanremo, una sua raccolta di sogni premonitori, eventi "miracolosi" e visioni di entità non umane che la cantante ha vissuto.

La cantante, 63 anni, regina delle classifiche anni '80, disco d'oro alla carriera nel 2006 per aver superato gli 11 milioni di dischi venduti, sa che il rischio che si corre è "essere presi per matti. L'ho sempre temuto - dice nella prefazione - ma mi sono fatta coraggio e ho deciso di iniziare a raccontare tutti i fatti strani che ho vissuto". Stando a Ivana, eventi molto più ricorrenti di quanto si possa pensare e dei quali ha deciso di parlare apertamente, senza vergognarsi. (Continua a leggere dopo le foto)

Ivana ricorda anche incontri inspiegabili con entità che non sa come definire, spiriti o forse fantasmi dai quali non sempre è riuscita a recepire un vero e proprio messaggio, chiedendosi cosa volessero davvero. Un racconto è dedicato anche al legame della cantante con Padre Pio da Pietrelcina, a cui lei e la madre erano molto devote, e a quel possibile miracolo che salvò un suo amico da una morte certa dopo un terribile incidente stradale. Spazio anche al legame speciale della cantante con la famiglia, alla sua profonda fede e all'amore per gli animali.

“No, non è Ivana Spagna”. A vederla così sembra proprio la cantante del Re leone, ma il suo nome è Wanda Fisher e anche lei vive di musica. A causa di questa somiglianza ha passato qualche ‘guaio’. Ma sapete qual è la sua vera storia? Rimarrete molto stupiti