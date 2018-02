Nadia Toffa choc. La "Iena" è tornata in onda nel suo programma e ha fatto una confessione che ha sconvolto tutti: “Ho avuto un cancro, ho fatto radio e chemio. Il 6 febbraio le ho finite, ma non lo sapeva nessuno”, queste le dichiarazioni di Nadia Toffa, conduttrice de “Le Iene”. Nadia Toffa fa commuovere la televisione e svela a Le Iene Show con le lacrime agli occhi: "Ho avuto un cancro e sono stata operata". Tutti ricorderanno del malore della giornalista di Italia 1 lo scorso dicembre che è stata costretta a stare a riposo due mesi. Intervistata su Italia 1 un po' di tempo fa non aveva voluto raccontare nulla per motivi di privacy, pochi giorni fa ha finito il ciclo di chemioterapia e radioterapia per evitare che si ripresentasse il tumore che ora ha superato e che l'ha portata a un intervento chirurgico. La donna ha sicuramente superato un momento complicatissimo della sua vita che era inatteso. Spiega: "Non ho rischiato la vita il giorno del malore, ma proprio durante le visite hanno trovato questo cancro che mi hanno dovuto operare". (Continua a leggere dopo la foto)

"Poi ho dovuto fare dei cicli di chemioterapia e radioterapia per evitare che si ripresentasse. Sono orgogliosa di essere qui e di dire che ho una parrucca e non me ne vergogno". Parole bellissime, messaggio forte e grandissima intelligenza di una donna che torna in televisione per ricominciare da capo. Nadia Toffa è tornata a "Le Iene Show" dopo il malore che tanto ha fatto temere per la sua salute. Nicola Savino nel collegamento Facebook pre-puntata e in apertura aveva detto: "Ci mancava una Iena ed è Nadia Toffa, che stasera ritorna...", ha dichiarato il conduttore. A tornare dunque non è solo il programma di Italia 1, ma anche la sua Iena. (Continua a leggere dopo le foto)

Ora Nadia Toffa condurrà tutto il programma con i suoi colleghi o solo alcune parti? Quel che conta è che il peggio per lei sia passato e che torni al suo posto, quello che la sua “famiglia” di Mediaset le ha tenuto caldo in attesa della sua completa guarigione. "Per carattere sono ottimista, sono una abituata a sdrammatizzare e minimizzare, ma posso dire che non ho mai amato la vita come negli ultimi due mesi". E allora possiamo dire ufficialmente: bentornata Nadia!

