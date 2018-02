La finalissima di Sanremo ha tenuto incollati alla tv quasi tutti gli italiani, così come era accaduto nelle serate precedenti. Quest'anno Sanremo è stato davvero seguitissimo e apprezzatissimo. Il verdetto finale, come sempre, ha diviso molto. Alla fine la vittoria è andata a Ermal Meta e Fabrizio Moro. Secondi Lo Stato Sociale. Terza Annalisa. Premio della critica Mia Martini a Ron con "Almeno pensami". Premio sala stampa Lucio Dalla a Lo stato sociale con la canzone "Una vita in vacanza". Premio alla migliore interpretazione Sergio Endrigo a Ornella Vanoni (con Bungaro e Pacifico). Premio Sergio Bardotti per miglior testo a Mirko E Il Cane. Lodata la direzione artistica e la conduzione di Claudio Baglioni. Anche Michelle Hunziker e Piefrancesco Favino hanno riscosso molto successo per come hanno saputo interpretare il ruolo. Premio Giancarlo Bigazzi per il miglior arrangiamento a Max Gazzè. Premio Tim Music per la canzone più ascoltata sull'app a Ermal Meta e Fabrizio Moro. La giuria di qualità era guidata da Pino Donaggio, con la partecipazione di Rocco Papaleo, Milly Carlucci, Andrea Scanzi, Giovanni Allevi. Nel complesso è stato un festival davvero eccezionale e sorprendente: non tutti avevano creduto nella direzione artistica di Baglioni. (Continua a leggere dopo la foto)

Immenso Perfrancesco Favino. In un monologo intenso,tratto da "La notte poco prima della foresta" di Bernard-Marie Koltès: l'attore romano ha interpretato un immigrato immaginario che racconta la sua storia, una vita difficile che fa spuntare le lacrime agli occhi a Favino. Un racconto che ha introdotto Fiorella Mannoia con Baglioni. Insieme hanno cantato "Mio fratello che guardi il mondo". Laura Pausini invece ha cantato il suo nuovo singolo"Non è detto", con una sorpresa di Fiorello in collegamento telefonico che ha imitato proprio la Pausini, riuscendo a fare lo "scaldapubblico" pur non essendo presente. (Continua a leggere dopo le foto)

"Dopo un Festival di così successo - ha detto Fiorello - il problema è ora pensare a chi dovrà presentare quello del prossimo anno, mi dicono che la Rai ha già contattato il Papa e Melania Trump". Nel momento di Fiorello-Pausini c'è stato qualche problema di segnale. Altro momento emozionante è stato quando Claudio Baglioni ha duettato con Laura Pausini in "Avrai", con standing-ovation dell'Ariston.

