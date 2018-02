Sembrava non dovesse esserci, dopo essere stata in passato la più apprezzata in assoluto dal pubblico da casa. E invece alla fine anche lei ha fatto capolino al teatro dell'Ariston, scatenando applausi a non finire tanto in sala quando, virtualmente, sui social network. Di chi parliamo? Di quel vero e proprio ciclone della comicità che risponde al nome di Virginia Raffaele, sbarcata a sorpresa a Sanremo 2018 dopo che in giornata Claudio Baglioni aveva fatto intendere una sua possibile presenza nel corso della terza puntata della kermesse canora. Non molti ci avevano creduto, in realtà, e invece ecco l'imitatrice più brava d'Italia alzarsi di colpo dalla poltrona per raggiungere il direttore artistico e scatenare risate a non finire con la sua solita carica. "Il biglietto per il Festival? Sì, ce l'ho. L'avevo preso a luglio però, costava meno". E poi via a prendere di mira proprio Baglioni, scherzando sull'età non più giovanissima del cantante e sul pubblico, un po' in là negli anni, sul quale continua a far colpo: "Ci sono più milf a Sanremo quest'anno che alle terme di Saturnia". (Continua a leggere dopo la foto)

"E poi come scendi le scale, da solo – ha proseguito Virginia, sempre con Baglioni nel mirino - Ve lo ricordate voi com'era una volta? Con questi capelli alla Oprah Winfrey. Eri così smunto, intenso, sei stato il primo emo della storia. Sei come il vino, che ogni anno che passa invecchia". Il pubblico è parso apprezzare divertitissimo: "Ma poi che stile che hai? Sembri lo zio di Gianluca Vacchi. È incredibile il fatto che tu abbia raggiunto i 50 anni di carriera, ma chi avrebbe detto che ci saresti arrivato?". A quel punto, però, le attenzioni della Raffaele si sono spostate su Michelle Hunziker e in molti hanno notato una frecciatina lanciata in diretta alla showgirl svizzera. (Continua a leggere dopo le foto)

Qualche utente si era infatti lamentato dopo le prime puntate di come la Hunziker avesse un po' monopolizzato la scena, con tanto di continui saluti e baci al marito Tomaso Trussardi presente in sala ("Casa Hunziker" avevano scherzosamente ribattezzato il Festival gli utenti). La Raffele ha rincarato la dose lanciandosi in un’imitazione riuscitissima di Michelle ("la badante svizzera mandata da Mediaset per Baglioni") colpendo dritto al bersaglio: "Volevo salutare mio marito, sono venti minuti che non lo vedo e mi manca tantissimo". Chissà se la bella svizzera avrà gradito o meno la presa in giro. Il pubblico, di sicuro, ha apprezzato tantissimo il ritorno in scena della comica sanremese per eccellenza.

“E no eh, stai esagerando”. Sanremo, Michelle Hunziker tra le polemiche. Il pubblico non perdona alla bella svizzera quel particolare ‘fuori luogo’ che a molti non è affatto piaciuto. E sui social, tra una canzone e l’altra, fioccano le accuse