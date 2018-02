"Il fatto di sentirmi un po’ italiano è una delle cose belle della mia vita". Sting lo ha sempre detto: "L’Italia ha un posto speciale nel mio cuore. Ho una tenuta in Toscana in cui produciamo vini e olio - ricorda -. Zucchero, che è un grande intenditore oltre che mio amico, apprezza molto i miei prodotti e ne vado fiero. Mi piace sentirmi un po’ parte di questo Paese". E Sting è anche il superospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2018. Intanto lui e sua moglie Trudie Styler hanno deciso di aprire la loro casa (piccolo eufemismo) in Toscana per matrimoni o serate private. Naturalmente la star non è inclusa nell'offerta e non si conosce il prezzo (dovrebbe essere salato...). Ma la possibilità di sposarsi chez Sting esiste. Il cantante inglese mette la sua villa, Il Palagio, interamente a disposizione. E questo non è niente. La dimora, risalente al 16.mo secolo, può accogliere fino a 200 invitati e alloggiare 50 persone nelle sei case predisposte appositamente. Ciliegina sulla torta: il palazzo è facilmente raggiungibile, a 45 minuti da Firenze. (Continua a leggere dopo la foto)

Una vita privata intensa quella di Sting, il cantante ex leader dei Police il cui vero nome è Gordon Matthew Thomas Sumner. 66 anni, alto 181 centimetri, l’artista è stato sposato due volte. La prima moglie è stata l’attrice irlandese Frances Tomelty, dalla quale il cantante ha avuto i due figli più grandi: Joe e Kate. Il primo matrimonio è durato molto poco: dal 1976 al 1984. È andata diversamente con le seconde nozze. Sting è ancora sposato con la moglie Trudie Styler. I due stanno insieme dagli Anni Ottanta ma si sono definitivamente sposati solo nel 1992. La loro unione procede a gonfie vele e non è mai stata scalfita da crisi o gossip inutili. Sarà per la passione sotto le lenzuola che li accomuna da sempre e che i diretti interessati non hanno mai nascosto? (Continua a leggere dopo le foto e il video)

Sting (che si fa chiamare in questo modo da tutti, compresi moglie e figli) ha avuto dalla seconda moglie altri quattro figli: Jake, Giacomo, Eliot e Mickey. Il cantante è anche nonno: ha infatti ben sei nipoti avuti dai numerosi figli. L’artista è un padre e un nonno presente e affettuoso: nonostante gli impegni di lavoro non ha mai trascurato la sua famiglia. Oltre alla musica, il musicista è un grande appassionato di yoga e nuoto. Due discipline che aiutano Sting a mantenere in forma e a combattere l’invecchiamento che avanza.

Ti potrebbe interessare anche: Pippo Baudo: età, altezza, vita privata e curiosità finora sconosciute sullo storico conduttore. Se pensate di sapere tutto, vi sbagliate di grosso: ne ha di scheletri nell’armadio superPippo