Uscito dalla Casa del Grande Fratello, Luca Onestini è entrato in un gran momento, sia dal punto di vista sentimentale che da quello lavorativo. Infatti, l'ex tronista di Uomini e Donne ha trovato l'amore dopo Soleil Sorge e, inoltre, sempre di più sono state le proposte professionali allo stesso arrivate dopo il reality. La più bella? Sicuramente l'ultima novità: nello specifico, riguarda proprio il Festival di Sanremo. Luca Onestini, infatti, è stato scelto come inviato da Tim Music per raccontare quello che, stasera, accadrà sul palco e dietro le quinte dell'Ariston. A Sanremo si trovano anche Soleil Sorge e Marco Cartasegna in questi giorni. I due, infatti, non fanno altro che postare sui social immagini e video del loro soggiorno. La coppia incontrerà stasera Luca Onestini?

Certo è che sarebbe molto imbarazzante se questo accadesse. Luca, stando a quanto da lui stesso dichiarato, non ha più visto Soleil da quanto questa l'ha lasciato in diretta al Grande Fratello per stare con Marco. Molti siti, intanto, hanno già riportato la notizia secondo cui Raffaello Tonon, amico di Luca, avrebbe trascorso ieri la serata insieme a quest'ultima e al suo attuale ragazzo. Ieri già avevamo spiegato perché fosse più che possibile che Luca incontrasse Soleil e Marco a Sanremo in questi giorni.

I video pubblicati dagli ex volti noti di Uomini e Donne, inoltre, non hanno fatto altro che avallare ulteriormente questa tesi. I ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al programma di Maria De Filippi, infatti, ieri hanno trascorso la serata tutti allo stesso evento. Se stasera dovessero di nuovo replicare, dunque, l’ipotesi di un faccia a faccia tra i due ex rivali, di fatto, non solo diventa possibile ma, addirittura, praticamente certa.

