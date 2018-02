Il Festival di Sanremo è da poco iniziato ma a catalizzare le attenzioni di tutti sembra essere stata lei, Michelle Hunziker, teoricamente all'Ariston per affiancare con Pierfrancesco Favino il direttore artistico Claudio Baglioni ma di fatto, come è parso evidente fin dalla sua discesa sul palco attraverso i famigerati gradini, padrona assoluta di casa. Forse troppo, a giudicare dalle prime reazioni degli utenti sui social. Che la bella svizzera avrebbe avuto un ruolo di spicco lo si è capito subito: lei, infatti, si è presa la briga di spiegare il regolamento agli spettatori da casa prima del via ufficiale. E sempre lei, sorridente e spigliata come suo solito, ha poi regalato il primo momento emozionante, salutando la famiglia presente in sala e ringraziandoli per la pazienza, sottolineando come da ormai due settimane è ostaggio della kermesse musicale e totalmente assente da casa. Non bastasse, un piccolo problema tecnico tra un'esibizione e l'altra le ha regalato il tempo per un'altra incursione nella sua vita privata sotto gli occhi delle telecamere. (Continua a leggere dopo la foto)

Michelle Hunziker ha infatti indirizzato a Tomaso Trussardi un messaggio d'amore dicendogli "Quanto sei bello amore mio. Ti risposerei anche adesso" e raccogliendo così gli applausi del pubblico. Finita qui? Macché. L'ex conduttrice di Striscia la Notizia, vera mattatrice della prima puntata insieme a Fiorello e alle sue incursioni, è successivamente tornata a far parlare di sé per un altro gesto: passando tra il pubblico, si è avvicinata proprio al marito seduto tra gli spettatori e non ha resistito dall'avvicinarsi e dargli un bacio, spiegando poi tra il serio e il faceto di non essere riuscita proprio a farne a meno. (Continua a leggere dopo le foto)

La Hunziker e la sua famiglia, insomma, hanno letteralmente monopolizzato il Festival numero 68, almeno fin qui. Pierfrancesco Favino a un certo punto non ha più resistito e subito dopo il bacio ha scherzosamente ripreso la collega dal palco: "Se vogliamo aspettare fine serata, perché capisco che non vi vedete da due settimane, però...". E tra gli utenti non è che mancato chi ha sottolineato come effettivamente i continui sketch di Michelle siano forse un po' troppo numerosi: "Ma questo è Sanremo o Casa Hunziker?" ci si chiede in rete.

