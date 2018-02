I colpi di scena, si sa, a ogni edizione del Festival di Sanremo sono dietro l'angolo. Non fa certo eccezione quest'edizione 2018, che ha regalato sorprese ancora prima di prendere il via. Le polemiche sulla scelta della giuria vip, il forfait a sorpresa di Laura Pausini (alle prese con una laringite e attesa per il finale). Le cose non sono migliorate quando le telecamere si sono finalmente accese sul palco dell'Ariston. Ad aprire le danze, anticipando l'inizio ufficiale previsto per le 21.15, è stato Fiorello, il primo a intrattenere il pubblico in diretta in attesa dell'arrivo del direttore artistico Claudio Baglioni e del duo composto da Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Il tempo di cominciare ed ecco presentarsi il più classico degli imprevisti: l'invasore di turno. Non un inedito, considerando che già passate edizioni avevano visto l'improvvisa comparsa di qualche ospite non troppo gradito. Ma decisamente in anticipo sui tempi, stavolta, al punto che probabilmente molti spettatori non se ne sono nemmeno accorti, la tv ancora spenta. (Continua a leggere dopo la foto)

Un uomo si è avvicinato allo stesso Fiorello, riuscito ad arrivare fino al palco dove si trovava il conduttore, dicendo di aver parlato con il procuratore della Repubblica. Momenti di tensione finiti praticamente subito, considerando il pronto intervento della sicurezza intervenuta subito a fermarlo. Il comico non si è fatto spaventare dal breve siparietto inaspettato, scherzando subito su quanto accaduto: "Faccio il Pippo Baudo della situazione. Un tempo minacciavano di buttarsi, oggi entrano direttamente accompagnati da assistenti di scena". Un modo per smorzare immediatamente la tensione, riportando così tutti alla competizione vera e propria che Fiorello ha poi introdotto con un breve monologo, sempre con il sorriso sulle labbra. (Continua a leggere dopo le foto)

Fiorello ha scherzato sull'aria da campagna elettorale che ha fatto sì si vietassero le prime file per i politici: "Questo è l'unico Festival in cui non si eliminano i cantanti, ma il pubblico". Poi lo showman ha fatto quello che aveva annunciato: ha scaldato il pubblico, nonostante la partenza con brivido e invasione di questo Sanremo. Battute sui temi del momento: "verrò pagato in Bitcoin". Poi eccolo riproporre un suo classico, l'imitazione di Morandi e una gag sul ricomporsi dei capitani coraggiosi: sulle note di "Poster", il testo di "Banane e Lamponi", fondendo così in una sola canzone la carriera dello storico duo Morandi-Baglioni.

