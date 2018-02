Tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018 c'è Lorenzo Baglioni. E allora con quel cognome la domanda è subito sorta spontanea a tutti. È parente del direttore artistico e cantautore Claudio Baglioni? Lui il Festival lo organizza e presenta. Ma si tratta semplicemente di omonimia e, a detta di Lorenzo, i due non si conoscevano nemmeno prima dell’avventura di Sanremo. Chiarito questo dubbio, conosciamo meglio il cantante in gara con la canzone "Il congiuntivo". Ma chi è Lorenzo Baglioni? È nato a Grosseto nel 1986 (età 31) ma è cresciuto a Greve in Chianti per poi trasferirsi a Firenze. È laureato in matematica ma è da sempre appassionato di musica e non solo. Infatti è attore teatrale e cinematografico, comico, autore e web star. Proprio sul web è riuscito ad affermarsi grazie ad alcuni video comici e ironici, subito apprezzati da tutto il popolo di Youtube. Da qui poi sono scaturiti numerosissimi followers su Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)

Lorenzo Baglioni sul palco dell’Ariston presenterà la sua canzone intitolata "Il congiuntivo". Chiaramente il titolo della canzone ha richiamato l’attenzione dell’Accademia della Crusca e il video disponibile su Youtube ha raccolto numerosissime visualizzazioni. Il cantante, quindi, ha già ottenuto le prime soddisfazioni, ancor prima di iniziare la gara. Il singolo è contenuto nell’album intitolato Bella, Prof! Si tratta di un mix tra la sua passione -la musica- e la sua professione- insegnante di matematica. (Continua a leggere dopo le foto)

La Nuova Proposta ha fatto sapere, attraverso un post su Instagram, che a marzo su Sky Uno ci sarà il suo primo programma televisivo e avrà lo stesso titolo dell’album. Inoltre, in questo periodo, è stato invitato a diversi incontri universitari per discutere sulla grammatica, oggetto della sua canzone. A quanto pare Lorenzo Baglioni è fidanzato con una ragazza bionda. Della giovane però si sa poco e nulla: il cantante non vuole condividere troppi aspetti della sua vita privata.

