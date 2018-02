Festival di Sanremo 2018, ci siamo! Ecco la lista dei 20 big in gara che vedremo sfidarsi a partire da martedì 6 febbraio 2018. I primi cinque nomi che Claudio Baglioni, direttore artistico e conduttore, ha svelato sono: Roby Facchinetti e Riccardo Fogli (Il segreto del tempo), Nina Zilli (Senza appartenere), The Kolors (Frida), Diodato e Roy Paci (Adesso), Mario Biondi (Rivederti). Successivamente è stata annunciata la seconda cinquina: Luca Barbarossa (Passame er sale), Lo Stato Sociale (Una vita in vacanza), Annalisa (Il mondo prima di te), Giovanni Caccamo (Eterno), Enzo Avitabile e Peppe Servillo (Il coraggio di ogni giorno). L’undicesimo big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2018 è Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico (Imparare ad amarsi). E poi: Renzo Rubino (Custodire) e Noemi (Non smettere mai di cercarmi). Spazio anche a Ermal Metal in coppia con Fabrizio Moro (Non mi avete fatto niente), Le Vibrazioni (Così sbagliato) e Ron (Almeno pensami). Chiudono il cerchio Max Gazzè (La leggenda di Cristalda e Pizzomunno) e i Decibel (Lettera dal Duca). Bomba finale con l’annuncio di Elio e Le Storie Tese (Arrivederci) e Red Canzian (Ognuno ha il suo racconto). (Continua a leggere dopo la foto)

Gli 8 giovani in gara per Sanremo 2018, invece, sono: Lorenzo Baglioni, Nyvinne, MirkoeilCane, Eva Pevarello, Giulia Casieri, Antonia Laganà, Nudimbi, Ultimo. Cosa sappiamo sulla sessantottesima edizione? Ecco tutto quello che c’è da sapere: sono 20 le canzoni in gara, ma con una durata portata a 4 minuti massimo. Non ci saranno eliminazioni: tutte le 20 canzoni dei Big arrivano alla serata finale, così come le 8 delle Nuove Proposte. La Quarta serata, quella di venerdì 9, è dedicata ai Duetti (non più alle cover): “I Campioni interpreteranno ognuno la propria canzone insieme a un artista ospite, da loro individuato, in accordo con il Direttore Artistico e con RAI-Direzione di Rai Uno”, si legge nel regolamento; la Rai si riserva di premiare la migliore esecuzione. (Continua a leggere dopo le foto)

Nella prima sera si sentiranno tutte e 20 le canzoni dei Campioni in gara. Cambiano le Giurie, con la Demoscopica che scende subito in campo e lascia poi agli esperti nella quarta serata; sempre attiva la Giuria della Sala Stampa, anche nella finale; perde peso la Giuria degli esperti, che vale il 20% del totale del voto nelle serate in cui entra in gioco. Sarà un gran bel festival e, come si suol dire, che vinca il migliore!

