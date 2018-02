Non si parla ormai d'altro all'Isola dei Famosi, reality show che dovrebbe iniziare a entrare finalmente nel vivo, con il solito format fatto di eliminazione, nomination, alleanze e tradimenti a sorpresa e che si è invece focalizzato esclusivamente sullo scandalo che ha visto come protagonista uno dei naufraghi più attesi, Francesco Monte. Fresco di separazione da Cecilia Rodriguez, ora legata a Ignazio Moser, il concorrente è stato infatti "denunciato" pubblicamente dalla collega di spiaggia Eva Henger, che ha svelato la sua passione per le droghe leggere con tanto di consumo avvenuto a ridosso dello sbarco in Honduras. Provvedimenti, serissimi, in arrivo per l'ex tronista? L'ipotesi sembrava prendere piede di ora in ora, con anche Nadia Rinaldi a rischio espulsione insieme a un altro vip di cui non era stato reso noto il nome. Anticipazioni fatte da Alberto Dandolo su Dagospia, lo stesso Dandolo che ora però aggiunge un ulteriore ingrediente al già ricchissimo calderone pronto per essere servito al pubblico. (Continua a leggere dopo la foto)

Come riportato dallo stesso Dandolo, infatti, un clamoroso dietrofront potrebbe essere all'orizzonte. Sulle pagine di Dagospia ecco spuntare infatti l'ipotesi che la Henger possa tornare sui propri passi trasformando le sue certezze riguardo il consumo di marijuana sull'Isola da parte di Francesco Monte in dubbi, aprendo così scenari che permetterebbero alla produzione di salvare capra e cavoli ed evitare provvedimenti pesanti che toglierebbero dal gioco uno dei naufraghi più seguiti dal pubblico, col rischio di un effetto boomerang. La testata aggiunge che dietro questa nuova linea di Eva potrebbero esserci delle promesse fatte in cambio di un piccolo ripensamento, di quale natura però non è dato saperlo. (Continua a leggere dopo le foto)

Appena letta l'ipotesi, il marito della Henger, Massimiliano Caroletti, ha subito smentito il tutto, sostenendo che "non c'è stata nessuna offerta per il silenzio di Eva e che se dovesse esserci noi comunque non la accetteremmo" minacciando poi querele per chiunque proverà a insinuare il contrario. Dandolo, da par suo, ribadisce che alla fine le cose andranno come devo andare: tornaconto o meno, la naufraga si vedrà imporre il silenzio sulla vicenda, senza tornare mai più a parlare della questione. Un finale che al pubblico non è detto piaccia, ma che stando alla penna di Dagospia pare ora il più accreditato. Ancora qualche ora (e qualche accusa) e capiremo se le cose stanno davvero così.

“Non rischia solo Francesco Monte”. Nuovo colpo di scena all’Isola dei Famosi: dopo la denuncia di Eva Henger, il “canna-gate” continua ad allargarsi. E non c’è soltanto l’ex di Cecilia Rodriguez, ora, a rischiare una clamorosa espulsione. Gli altri naufraghi “incriminati”