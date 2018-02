Un caso che ha catalizzato l'attenzione del pubblico e che sta continuando a far discutere parecchio gli appassionati dell'Isola dei Famosi, in fibrillazione per le possibili evoluzioni del cosiddetto "canna-gate". Da quando Eva Henger, ha accusato in diretta Francesco Monte di aver fatto uso di droga quando tutti erano ancora in villa, nel gruppo dei naufraghi si è scatenato un vero e proprio putiferio, con il pubblico a schierarsi un po' con l'uno e un po' con l'altra. A molti non è piaciuto, infatti, il gesto di Eva di spifferare ai quattro venti quanto fatto dal compagno d'avventura sull'isola, con messaggi di alcuni spettatori inferociti a scagliarsi contro di lei. L'attesa, ora, è per quello che potrebbe succedere nelle prossime ore, con i provvedimenti nei confronti del concorrente reo di aver introdotto degli stupefacenti all'interno del reality show che potrebbero essere anche molto gravi, come anticipato da diverse testate in queste ore. I colpi di scena, però, come sempre non finiscono mai ed eccone arrivare allora un altro, puntualissimo. (Continua a leggere dopo la foto)

A rivelare quanto potrebbe accadere nel futuro prossimo all'Isola dei Famosi è infatti Dagospia, tramite la penna di Alberto Dandolo come sempre informatissimo su tutto ciò che riguarda il mondo dello spettacolo e affini. Pare, infatti, che dopo la rivelazione fatta dalla Henger sull'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, poi volata tra le braccia di Ignazio Moser, a Mediaset starebbero pensando al modo migliore per correre ai ripari e studiare le contromosse mediatiche da attuare sull'onda dello scandalo che sta facendo discutere tanto i naufraghi quanto gli spettatori sui social italiani. La novità? Non sarebbe solo Monte a essere a forte rischio eliminazione.

Insieme a Francesco Monte, come riportato da Dandolo, ci sono infatti anche altre persone che potrebbero finire espulse dall'Isola. Nadia Rinaldi, innanzitutto, e un membro della produzione. Il motivo? Non è dato saperlo. Forse avevano semplicemente visto tutto ma non avevano fatto nulla per denunciare l'accaduto. Non solo. A rischio ci sarebbe anche una quarta persona, "con un ruolo pesante nel reality" condotto da Alessia Marcuzzi. "Si sussurra - è la chicca finale di Dandolo - che la maria fosse già lì ad accogliere il cast. Che succederà? Ah, saperlo...".

