A pochi giorni dalla partenza del Festival di Sanremo, Antonio Ricci, ideatore di "Striscia la Notizia", si è lasciato andare a commenti poco lusinghieri nei confronti di Claudio Baglioni, conduttore della sessantottesima edizione del festival della musica italiana, nonché direttore artistico di questa edizione. Ricci a 'Il Corriere della Sera' ha rivelato la sua antipatia per il cantautore italiano. "Non lo reggo da sempre, da quando ero ragazzo. Baglioni era il cantante preferito dei fascisti, dei La Russa e Gasparri. In uno spettacolo dissi anche che gli avrei tirato una molotov. Ora se gli dai fuoco si sparge odore acre di plastica che semina diossina in tutto il Paese. Non penso sia uno disonesto... Il botulino gli intoppa i ragionamenti nel cervello...". Insomma, parole davvero fortissime che molto probabilmente apriranno una lunga battaglia mediatica tra i due con conseguenze anche legali. Ma Baglioni, per ora, sembra non voler replicare, da signore quale è e a pochi giorni dal debutto ha da pensare ad altro. (Continua a leggere dopo la foto)

"Sono cresciuto nel '68, gli anni della protesta, di Tenco, e Paoli, di Guccini e De André... Poi arriva questa melensa creatura dalla maglietta fina che canta passerotto non andare via". Nel mirino del creatore di Striscia non solo Baglioni, ma anche Sanremo, di cui dice: "Il Festival ha perso l'aria torbida che aveva un tempo, è diventato uno spettacolo televisivo. Vent'anni fa quando inquadravano le prime file c'erano solo esponenti della criminalità organizzata, percepivi l'idea precisa di cosa poteva essere il carcere di San Vittore". (Continua a leggere dopo le foto)

[caption id="attachment_255120" align="alignnone" width="800"] Antonio Ricci durante il photocall organizzato a margine della presentazione alla stampa della nuova edizione di "Striscia la notizia", in onda da lunedì 21 settembre su Canale 5, Milano, 18 settembre 2015. ANSA / MATTEO BAZZI[/caption]

Il suo punto di forza è la schiettezza, come dimostrano le taglienti critiche da cui nessuno rimane escluso, né il mondo dello spettacolo, né la politica, un contesto per lui distante: "Mi hanno chiesto molte volte di candidarmi, sempre in area Pd, ma non mi interessa fare il ragazzo immagine". Al giornalista Renato Franco, il papà di Striscia la Notizia ha spiegato anche la sua “attitudine a rompere le scatole” spiegando: “E’ la cosa che so fare meglio, appena vedo la preda mi lecco i baffi da lontano. Sono fiero di essere orrendo e malvagio“.

