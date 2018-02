Cantante, personaggio televisivo, star dei social network. Difficile descrivere in una sola parola la bella Kerry Katona, artista britannica che il mondo ha conosciuto e apprezzato grazie innanzitutto alla sua musica e poi alla sua bellezza. Era il 1999 quando insieme a Liz McClarnon e Natasha Hamilton quella che all'epoca era una ragazzina fondava le Atomic Kitten, iniziando a calcare i palchi del Regno Unito prima e del mondo poi. L'anno dopo il grande successo, con il singolo See Ya. Poi, lentamente, eccola scivolare sempre più verso il piccolo schermo, senza rinunciare a qualche immancabile reunion con le vecchie colleghe. Il reality "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" e poi, in crescendo, il Grande Fratello Vip in versione inglese, Loose Women e Dancing on Ice. Insomma, una star a tutto tondo, tornata di recente a far parlare di sé per una serie di rivelazioni molto sorprendenti sulla sua vita privata, ospite speciale proprio di quel Loose Women che in passato aveva contribuito a rafforzare la sua notorietà presso gli spettatori. (Continua a leggere dopo la foto)

Per iniziare nel modo migliore, Kerry si è presentata in studio in bikini, così da mettere in mostra un corpo che a 37 anni suonati non accenna minimamente a mostrare segni di cedimento. Il meglio è però venuto quando la Katona, mai banale, ha finalmente aperto bocca, confermando innanzitutto le voci sulla sua situazione sentimentale dopo la rottura con l'ex compagno George Kay: "Sono single, ma non mi arrendo. Ho sempre creduto nell'amore, in quello vero, anche se evidentemente finora ho sempre trovato persone sbagliate. Ora però è tempo di concentrarmi su me stessa: in questo periodo della mia vita mi sento ancora in gran forma e tremendamente sexy". (Continua a leggere dopo le foto)

Kerry ha parlato del suo primo matrimonio, quello con Brian McFadden, spiegando che "ero troppo giovane, avevo solo 17 anni, avrei dovuto pensarci meglio prima di fare un passo del genere". Per poi sganciare la "bomba" che ha sorpreso tutti: "Vorrei avere una storia omosessuale. Sì, penso che al momento sia meglio non cercare altri uomini. Una donna, invece, potrebbe essere un'esperienza stimolante". Non resta che attendere qualche giorno per capire se la star deciderà davvero di andare fino in fondo.

