Che si tratti di un post diventato virale, di una dichiarazione sopra le righe, della partecipazione a qualche programma televisivo o della sua vita privata, Belen Rodriguez è senza dubbio la sola a saper sempre e comunque far parlare i giornali italiani di sé. Ultimamente anche più del solito, considerando la nube di notizie e pettegolezzi che ora non gravita più soltanto intorno a lei e al compagno Iannone ma anche alla sorella Cecilia e al fratello Jeremias, entrambi freschi di Grande Fratello Vip e decisamente tra i concorrenti più sugli scudi nel corso della durata dell'edizione. La showgirl argentina è così tornata alla carica di recente sui social a modo suo, nella maniera che i fan di sesso maschile da sempre preferiscono: mostrando il suo corpo mozzafiato in uno scatto decisamente sconsigliato ai deboli di cuore che è ovviamente diventato subito virale, lasciando a bocca aperta i follower che ogni giorno seguono con attenzione ogni movimento social della loro beniamina. (Continua a leggere dopo la foto)

E d'altronde non c'erano dubbi che la notorietà virtuale sarebbe subito uscita rafforzata da quell'immagine apparsa all'improvviso su Instagram. Nello scatto si vede la Rodriguez distesa a pancia in sotto sul lettone, lo sguardo intenso rivolto verso l'obiettivo e i piedi verso l'alto. Ad attirare l'attenzione è però il resto della scena, in particolare le gambe avvolte dai collant e il lato b in bella mostra di profilo, come sempre stupendo. I commenti entusiasti (qualcuno anche troppo, segno che di fronte a tanta bellezza capiti di lasciarsi prendere un po' la mano) non sono tardati. E qualcuno ne ha approfittato per sollevare di nuovo un amletico dilemma. (Continua a leggere dopo le foto)

Sotto le calze Belen indossava o no le mutandine? Una domanda di quelle alle quali la scienza faticherà sempre a rispondere e che ha acceso, ovviamente, un dibattito carico di entusiasmo e passione tra gli internauti. Alcuni sostengono che Belen non si sarebbe mai lasciata immortalare senza biancheria intima addosso, altri si fidano meno e insinuano che la foto nasconda molto più di quello che sembra. Una sorta di revival del Festival di Sanremo (guarda caso di nuovo imminente) quando la celebre farfallina svolazzata sulle teste dell'Ariston aveva attirato molta più attenzione delle canzoni in gara. Ma d'altronde si sa, tira più una Rodriguez...

