E chi lo dice che i vip a caccia di notorietà trovano puntualmente la propria fortuna nella partecipazione ai reality show di turno? Se pensate che i mesi successivi all'ingresso in questo tipo di competizione televisiva siano sempre rose e fiori, sappiate che vi sbagliate di grosso. A raccontarlo è infatti proprio lei, Valeria Marini, reduce dall'esperienza da inquilina tra le mura di casa del Grande Fratello Vip e che una volta tornata alla sua vita quotidiana non ha trovato affatto ad attenderla quelle occasioni che avrebbe immaginato. A confessarlo è lei stessa, che si è lasciata andare sulle pagine di Oggi: "Sto lentamente uscendo da un periodo buio e tormentato. Ho vissuto un anno difficile, la depressione ha prevalso". Tra i sogni e la dura realtà, insomma, per la Valeriona nazionale si è scavato lentamente un vero e proprio solco: "Sono riuscita a superare un anno veramente difficile – ha confessato lei stessa - in cui mi aspettavo tante soddisfazioni che invece non sono arrivate". (Continua a leggere dopo la foto)

A rabbuiare Valeria è un problema su tutti: la sua presenza in televisione, che sembra aver oscurato il resto delle sue aspettative limitando parecchio i suoi orizzonti per quanto riguarda il lavoro nel mondo dello spettacolo. "Pago lo scotto della popolarità televisiva. Avrei bisogno che un regista come Ferzan Ozpetek o come Pedro Almodovar mi offrisse l'occasione di smontare il mio personaggio e la mia iconografia. Voglio l'opportunità di svelare un’altra parte di me... Sono stanca di fare la guest star in tv. Meriterei di più". Alla Marini, insomma, sembrano andare strette le telecamere del piccolo schermo. (Continua a leggere dopo la foto)

Valeria vorrebbe infatti un ruolo nel mondo del cinema, così da potersi giocare finalmente le sue carte e dimostrare agli spettatori di non essere soltanto quella vista durante i reality show o i salotti televisivi. Nel corso dell'intervista, la Marini ha parlato anche della propria privata e dei suoi piani per il futuro. Ora vorrebbe un figlio ("Glielo dico sinceramente: voglio avere un figlio e lo avrò. Ma non vorrei farlo da sola") e sogna l'amore: "Conosco l'amore della famiglia. Conosco l'amicizia e la sua profondità. Ma l'amore… L'amore vero, quello con una persona con cui sentirsi complice e alleata, no, non credo di averlo mai provato. Ma lo aspetto".

