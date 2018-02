Continua a non passare mai inosservata, ogni volta che apre bocca per parlare della propria vita privata o per affrontare le tormentate relazioni del passato, senza mai mandarle a dire. Georgette Polizzi è così, prendere o lasciare, e ogni volta che la stilista si ripresenta dalle parti dello studio di Pomeriggio 5 gli spettatori sanno già di dover drizzare le antenne. La compagna di Davide Tresse ha infatti approfittato dello spazio che le ha concesso la sempre attentissima Barbara D'Urso per parlare di quella misteriosa malattia già accennata in passato, senza rivelarne la natura ma aggiungendo altri dettagli che hanno sorpreso gli spettatori. Su tutti, l'impossibilità di avere dei bambini in maniera naturale, occasione che le è stata tolta proprio da quel brutto male con cui si trova a convivere ma del quale non ha voluto parlare fino in fondo. Poi, come sempre, la conversazione si è spostata su un'altra tematica: l'ex Luca Dorigo, in passato tronista di Uomini e Donne, al quale era stata legata per oltre un anno prima della rottura al veleno. (Continua a leggere dopo la foto)

Che tra i due non corra buon sangue è cosa ormai nota, considerando la gran mole di accuse reciproche scambiate col tempo. Stavolta, però, l'argomento nel quale Georgette ha deciso di avventurarsi è un altro: l'igiene intima. In maniera provocatoria, ovviamente, e parecchio sopra le righe. In precedenza, lei aveva definito l'ex tronista un "traditore seriale", dunque Dorigo le ha risposto con un post in cui affermava: "Solo una cosa non mi spiego. Ma se con il suo attuale fidanzato sta così tanto bene da volerlo sposare, perché tira in ballo ancora me dopo più di quattro anni dalla fine della nostra storia?". Una frecciata che la Polizzi non poteva non raccogliere. (Continua a leggere dopo le foto)

Georgette ha voluto chiarire la sua posizione da Barbara D'Urso, spiegando che Dorigo, nei suoi confronti, era stato molto duro, soprattutto con amici giornalisti comuni. E a questo punto, Georgette - ex concorrente di Temptation Island - ha sganciato la bomba: "Luca Dorigo è la concausa della mia malattia, perché se vengo a contatto con cose sporche, poi mi devono togliere degli organi interni". Una frase pronunciata mentre si parlava del peggioramento dello stato di salute della ragazza. Dopo aver capito che l'accusa di non lavarsi le parti intime era forse un po' eccessiva, la Polizzia ha fatto retromarcia. Il danno, però, ormai era fatto.

“Era il mio sogno, ma la malattia…”. La drammatica confessione di Georgette Polizzi: di nuovo ospite da Barbara D’Urso, la stilista è tornata a parlare di quel male misterioso che aveva incuriosito e preoccupato i fan. Svelando, per la prima volta, quella terribile rinuncia alla quale è stata costretta