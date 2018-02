Un ritorno che non è certo passato inosservato, quello di Georgette Polizzi di Temptation Island davanti alle telecamere della trasmissione Pomeriggio 5. La stilista è stata ospite del salotto di Barbara d'Urso per parlare, come già era successo in passato, della guerra contro l'ex fidanzato Luca Dorigo, in passato tronista di Uomini e Donne. Nelle passate occasioni, la donna ne aveva approfittato per parlare della vecchia fiamma, alla quale era stata legata per oltre un anno, e chiarire alcuni passaggi della loro storia, rispedendo al mittente le accuse di cui si era sentita vittima. Ora, tra una confidenza e un'altra, la compagna di Davide Tresse ha fatto una confessione inaspettata: Georgette ha rivelato che non può avere figli in maniera naturale. La malattia di cui soffre la Polizzi è piuttosto rara e non le permette di procreare naturalmente. L'amica di Ludovica Valli non ha menzionato il nome della patologia: per il momento preferisce tenere per sé questa informazione, ma sono molti i telespettatori che sono curiosi di saperne di più. (Continua a leggere dopo la foto)

Georgette aveva spiegato da tempo di soffrire di una malattia molto grave, con la quale è costretta a convivere da anni. In una vecchia intervista si era limitata a dire: "Io ho una malattia rara, che mi porta ad avere degli ascessi interni e hanno dovuto rimuovermi anche degli organi in passato". A Pomeriggio 5 ha aggiunto però che non può entrare in contatto con cose sporche, senza però entrare nello specifico dei particolari della patologia. È chiaro che per il momento la ragazza non vuole svelare ulteriori dettagli su questa pagina della sua vita piuttosto dolorosa. Per fortuna può contare sul fidanzato Davide, con il quale la relazione procede a gonfie vele. (Continua a leggere dopo le foto)

Dopo aver superato la crisi che i due avevano avuto a Temptation Island, la coppia sembra infatti marciare davvero a gonfie vele verso un roseo futuro insieme, ha continuato a convivere e pare proprio che presto sia destinata a convolare a nozze. Dorigo e Georgette sono invece stati insieme diverso tempo fa per circa un anno e mezzo. Secondo quanto ribadito dalla Polizzi, Luca avrebbe tradito più volte la creativa, al punto da spingerla a definirlo in passato "traditore seriale".

