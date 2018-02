Ancora lacrime e sconforto all'Isola dei Famosi. Stavolta a lasciarsi andare in diretta è stato Franco Terlizzi, protagonista di uno sfogo dovuto alle difficili condizioni di vita e favorito dal clima di confidenze che si è stabilito con gli altri naufraghi. L'uomo, in un attimo di tristezza, ha deciso di aprirsi e condividere con i suoi compagni di gioco alcuni tra i momenti più dolori del suo passato. Personal trainer che si è fatto strada da solo, ha rivelato di avere un cattivo rapporto con il padre: "La mia è stata una situazione burrascosa. Mai madre è stata lasciata a 60 anni da mio padre che non le dava niente. Non ho mai avuto un buon rapporto con lui, fin da giovane. Non ci parliamo da 20 anni, lui non è mai stato presente. Un piatto a tavola non ci è mai mancato, ma mancava tutto il resto. Mi mancava l'affetto di un padre, quello che provo io per i miei figli, o le carezze che non abbiamo mai avuto". A far rabbia a Terlizzi è soprattutto la sofferenza della madre dopo la separazione, da lui vissuta con particolare dolore. (Continua a leggere dopo la foto)

"Mio padre è andato via e ha lasciato mia madre senza un soldo. Non è bello sentirsi dire da una madre che non ha il latte da bere". I due hanno interrotto ogni rapporto, ma nel cuore di Franco c'è ancora spazio per la speranza che prima o poi, nonostante 20 anni senza più scambiarsi nemmeno una parola, l'uomo possa tornare sui suoi passi e assumersi quelle responsabilità alle quali finora è sempre sfuggito: "Non ho un bel pensiero su di lui. Spero che un giorno ammetta le sue colpe" ha concluso Terlizzi, molto provato da quel racconto che lo ha visto rievocare pagine tristi della propria vita e del proprio passato. (Continua a leggere dopo le foto)

Non è la prima volta che il clima poco favorevole, con vento e pioggia battente, spinge i naufraghi a rievocare ricordi poco piacevoli in compagnia di alcuni compagni d'avventura, con le lacrime che sono già scese a più riprese dall'inizio dell'edizione 2018 del reality condotto da Alessia Marcuzzi. Franco Terlizzi è il vincitore di Saranno Isolani, il reality che ha preceduto l'Isola dei famosi. È riuscito a battere, a sorpresa, la concorrenza di Deianira "La Terribile" Marzano, data da più parti come la vincitrice del format. È toccato a Franco alzare la coppa del vincitore e aggiungersi al gruppo di naufraghi già sbarcati a Cayos Cochinos.

“Io a letto con lui. Ma ha dormito…”. La vip ‘inguaia’ il naufrago. Lei, che non ha bisogno di presentazioni ed è molto più grande di lui, svela un retroscena assolutamente inaspettato. Per il bello dell’Isola dei Famosi è già tempo di chiacchiere