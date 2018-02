Undici anni di matrimonio, un figlio insieme. Poi qualcosa si è spezzato di colpo, con Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci a dirsi addio, rompendo così un'unione che sembrava indissolubile soprattutto dopo l'arrivo del piccolo Nathan Falco. E invece. A fine dicembre, dopo che i giornali avevano già anticipato più volte la notizia, i due hanno firmato i documenti per la separazione. Il divorzio vero e proprio dovrebbe arrivare a giugno, mentre i due già sembrano pronti a lasciarsi tutto alle spalle e iniziare una nuova vinta. Lei, stando a quanto emerso in questi giorni su diverse testate, potrebbe addirittura aver trovato già un compagno, con alcuni avvistamenti in quel di Parma che vari tabloid descrivono come "sospette". Di sicuro, entrambi hanno scelto di rinnovare drasticamente il look. Ha iniziato Flavio, che ha sfoggiato un inedito taglio di capelli subito finito sulle copertine e sui siti. Ora è la volta di Elisabetta, che non si è sottratta alla sfida mostrando a sua volta una trasformazione davvero sorprendente. (Continua a leggere dopo la foto)

La vita della showgirl è completamente cambiata e, sarà perché aveva intenzione di fare qualcosa di simbolico per andare avanti o perché semplicemente voleva dimostrare a tutti di aver superato un periodo difficile, ma l'unica cosa certa è che ha stravolto anche il suo stile. Fino a qualche mese fa eravamo infatti abituati a vederla con il solito accompagnamento di paillettes, lustrini e abiti da sera in raso, pizzo e dettagli luccicanti. Oggi, invece, quei momenti sembrano soltanto echi lontani, con una nuova Elisabetta che ha preso il posto della vecchia, sorprendendo persino i fan più accaniti della bellissima showgirl. (Continua a leggere dopo le foto)

La Gregoraci ha infatti rivoluzionato in modo radicale il suo armadio. Oggi, single e pronta ad affrontare una nuova vita completamente diversa dalla precedente, la mamma del piccolo Nathan sfoggia chiodi di pelle, berretti di lana, baschi, minigonne borchiate, camicie a quadri, stivaletti di vernice, felpe con il cappuccio e altri accessori dall'animo rock, capaci di esaltare il suo fascino da "guerriera". Insomma, Elisabetta ha avuto una vera e propria svolta rock, anche se non riesce proprio a rinunciare alle griffe. E' stata la separazione a farle dire addio agli outfit da lady? I prossimi scatti ci diranno di più sulla nuova direzione intrapresa.

