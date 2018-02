Che il desiderio ci fosse non è mai stato un mistero, considerando come la diretta interessata aveva sempre ammesso di aver voglia di diventare nuovamente mamma. Che i tempi fossero già maturi, però, era molto più difficile ipotizzarlo. Di cosa stiamo parlando? Di quello che sta succedendo nella vita della sempre scatenata Michelle Hunziker, al lavoro da giorni per la 68esima edizione del Festival di Sanremo per la quale è stata scelta da Claudio Baglioni, che l'ha fortemente voluta al suo fianco per le cinque serate in programma in compagnia dell'attore Pierfrancesco Favino. Nei giorni scorsi, la stessa showgirl aveva dichiarato apertamente di "aver pensato di fare un altro figli, magari un maschio". Aggiungendo poi, tra il serio e il faceto come è da sempre nel suo stile, "Vediamo se Sanremo ci porta anche un bambino". Parole alle quali non tutti avevano dato peso, considerando anche il pochissimo tempo libero a disposizione di Michelle in questi giorni di impegni continui. E invece ecco arrivare a sorpresa l'indiscrezione. (Continua a leggere dopo la foto)

A riportare la notizia è il settimanale Novella 2000, che ha lanciato la notizia proprio alla vigilia dell'attesissimo Festival, che quest'anno dovrebbe far segnare una netta rottura con il passato a livello musicale, con testi più impegnati voluti dallo stesso Baglioni. Lei, Michelle, sarebbe già incinta per la quarta volta, almeno stando a quanto si legge sulle pagine della testata. Una vera e propria rivoluzione in arrivo nella vita della storica conduttrice di Striscia la Notizia, che dunque sarebbe riuscita a coronare il suo sogno molto prima del previsto. Ma cosa ha fatto scattare le voci incontrollate? Un indizio, in realtà, c'è. (Continua a leggere dopo le foto)

Sempre come scrive Novella 2000, infatti, la nonna Maria Luisa Trussardi, madre del Tomaso marito di Michelle, avrebbe già comprato qualcosa di azzurro per il corredo. Il tutto mentre Ineke, la mamma della Hunziker, starebbe incrociando da tempo le dita nella speranza che la figlia possa così realizzare il suo grande sogno e allargare ulteriormente una famiglia già bella e affiatata. Per ora la showgirl ha dato alla luce per tre volte delle femminucce: la speranza è che, in caso la gravidanza sia confermata, sia la volta buona per un bel maschietto.

