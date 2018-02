Se all'inizio qualcuno era rimasto più che sorpreso nel leggere il suo nome come direttore artistico e conduttore dell'imminente festival di Sanremo, nel giro di pochi giorni è riuscito a conquistare tutti, grazie alla sua celebrità sempre umile e dolce, e grazie anche al saperci davvero fare tanto. Di Claudio Baglioni, però, si sa poco, in realtà, perché non è mai stato troppo sotto i riflettori. Proviamo a dire qualcosa noi. È stato, ed è tuttora, uno dei cantautori più amati di sempre. Le sue canzoni d’amore hanno fatto sognare, soprattutto le generazioni più giovani. Romano doc, Claudio Baglioni nasce nel quartiere di Monte Sacro nel 1951 (67 anni). Ha scritto pagine importanti della sua musica italiana, infrangendo tanti record. Il disco "La vita è adesso", ad esempio, ha venduto oltre 1 milione di copie, restando al primo posto delle classifiche per ben 27 settimane. Un record, questo, tutt’oggi imbattuto. Baglioni è alto 188 cm e pesa 79 kg. È stato per anni un vero e proprio idolo delle teenager, soprattutto per via dei suoi testi, emozionanti e profondi. Nel corso della sua vita, nonostante fosse molto corteggiato, ha avute soltanto due grandi storie d’amore. Quali? (Continua a leggere dopo la foto)

La prima con Paola Massari. La donna, di professione cantante, si è unita in matrimonio con Claudio nel 1973. Si sono separati nel 2008. La coppia ha avuto un figlio, Giovanni, che oggi ha 34 anni. Anche lui, come il papà, è un musicista. Oggi, invece, Baglioni vive un'importante storia d’amore con Rossella. I due si conoscono da molto, dagli Anni Ottanta e, dopo la separazione di Claudio, hanno deciso di intraprendere una relazione. La donna è una manager. I due sembrano molto uniti e in più di un’occasione sono apparsi in pubblico felici, complici e affiatati. (Continua a leggere dopo le foto)

Come detto la famiglia è stata molto importante per Claudio Baglioni. Gli ha dato ispirazione anche per alcuni dei suoi più grandi successi. La canzone "Avrai", per esempio, una delle più note del cantautore romano, è dedicata al figlio Giovanni. Il brano, datato 1982 e registrato a Londra, nasce a seguito della sua paternità, come ha annunciato lo stesso Baglioni. Mentre il brano "Questo piccolo grande amore", forse il suo cavallo di battaglia, è dedicato alla prima moglie. Vediamo ora come se la caverà sul palco dell'Ariston. Forza, Claudio!

Ti potrebbe interessare anche: "Merito di Baglioni". Sanremo, il nome del quarto uomo è una bomba. Alla fine, Claudio ci è riuscito: "Verrò a fare il Festival con te!". E in Italia è festa grande