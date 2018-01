Grease è un film che ha segnato la storia del cinema. Uno di quelli che, al pari di Dirty Dancing, può essere guardato e riguardato all’infinito senza annoiare mai. Anche se, date alla mano, compirà 40 candeline proprio quest'anno, nel 2018. Uscito nel 1978, è considerato come uno dei più celebri film di tutti i tempi, oltre che il musical di maggior successo nella storia del cinema tratto dagli anni Cinquanta. Immensa la popolarità raggiunta da John Travolta, che solo l’anno prima aveva già rapito tutti con La Febbre del sabato sera, nei panni di Danny Zuko. Sorprendente anche quella raggiunta da Olivia Newton-John che prima di diventare la Sandy Olsson di Grease era un’apprezzata cantante. Grazie alla colonna sonora interpretata principalmente da Olivia e John, rimasta per mesi ai primi posti delle hit parade, è diventata famosa in tutto il mondo. E nello stesso anno ha pubblicato l'album Totally Hot, diventato poi disco di platino e dal quale vengono estratti diversi singoli di successo. Inutile dire che i protagonisti di Grease, Travolta e la Newton-John, vengono ancora accostati al capolavoro diretto da Randal Kleiser. Nonostante siano passati 40 anni e nonostante entrambi, soprattutto lui, vantino un curriculum lunghissimo e costellato di successi. (Continua dopo la foto)

Ma è chiaro: John Travolta e Olivia Newton-John, insieme, rimandano subito la mente a Danny e Sandy. Ecco perché la loro ultimissima apparizione 'di coppia' ha fatto scalpore. Siamo a Los Angeles, a un evento mondano. E quando sono uscite le foto delle due star, 63 anni lui e 69 lei, sul palco insieme, i fan sono andati in brodo di giuggiole. Proprio loro, che in Grease erano giovanissimi, di nuovo vicini. Uno a fianco all'altra, ancora 'devoti' e uniti come se non fosse passato un giorno da quando giravano Grease, ben 40 anni fa. Ne è passato di tempo ed è ovvio, John e Olivia sono 'cresciuti' ma non hanno certo perso il loro fascino. Travolta, con barba lunga e capelli brizzolati; la Newton-John sempre bionda e con quell'aria da ragazza della porta accanto, bella e dolcissima. (Continua dopo le foto)

Eppure Olivia, che nelle nuove foto con Travolta appare radiosa e sorridente, non è stata bene. Da mesi sta combattendo contro il tumore al seno di cui si era ammalata per la seconda volta lo scorso maggio quando i forti dolori alla schiena, legati a una metastasi alla spina dorsale inferiore, l'avevano costretta a interrompere il tour e iniziare le cure, ma ora sta molto meglio. Anche perché i cicli di radioterapia fotonica e le terapie naturali stanno dando i risultati sperati: "Sto davvero bene, ho appena finito un tour nel weekend e sono di nuovo al lavoro. Non ho dolore e la vita è meravigliosa", ha detto poco prima di Natale la stella di Grease ai microfoni di Sunrise, un programma in onda sul canale televisivo australiano Channel Seven.

