Un problema di salute, l’ammissione davanti al suo pubblico. Tutto risolto, poi sono iniziati i guai. Perché da quel giorno, negli occhi di chi lo guardava è cambiato qualcosa. Il telefono che squilla sempre meno e gli amici di prima che, all’improvviso, diventano meno amici. È questa la storia che racconta Maurizio Aiello, volto storico di Un Posto al sole, durante un’intervista a “Il sabato italiano”. «Il mio errore è che ne ho parlato tanto e ho sbagliato… Il mio scopo era unicamente di far capire alle persone quanto fosse importante sensibilizzare a fare la prevenzione. Però spesso nel nostro ambiente, paradossalmente, invece di essere solidali nei tuoi confronti, vieni discriminato. Quindi magari qualcuno prima di prenderti e farti firmare un contratto. Purtroppo queste sono le notizie che funzionano, piace molto alla stampa… titoli sui giornali 'Aiello dopo il tumore, dopo la chemioterapia, dopo la radioterapia…'. Io non ho mai fatto niente, ho soltanto levato un nodulo benigno, avrei anche potuto tenerlo, solo che era vicino alle corde vocali e l'ho levato. (Continua dopo la foto)

Però era un nodulo semplice, ne ho parlato e hanno fatto i titoli grossi, sono passato per quello malato di tumore, che in realtà non è…». L'attore ha confermato che ora sta bene e tornerà presto sul piccolo schermo nella fortunata soap “Un posto al sole”. Tra gli attori più amati della tv italiana, Aiello ha la sua prima grande occasione nel 1991, dove recita nei Sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello, nel ruolo di primo attore giovane, diretto da Franco Zeffirelli e con Enrico Maria Salerno. In televisione interpreta il ruolo di Antonio Ragusa ne La piovra 7 - Indagine sulla morte del commissario Cattani (1995), regia di Luigi Perelli.

In seguito entra nel cast de Il maresciallo Rocca, dove interpreta il ruolo di Marco Sallustri, genero del maresciallo Rocca, interpretato da Gigi Proietti, per cui riceve l'Oscar dei Giovani, consegnato in Campidoglio. Dal 1996 al 2002 interpreta il ruolo di Alberto Palladini nella soap opera Un posto al sole, vincendo il premio Telegrolla d'oro (2001), come migliore attore di soap opera. Nel 2007 è nel cast di Natale in crociera, regia di Neri Parenti. Nel 2008 è ancora sugli schermi cinematografici con Anita - Una vita per Garibaldi, per la regia di Aurelio Grimaldi.

Nel 2009 partecipa alla quinta edizione del programma di Rai Uno, Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci. Nel 2011 torna ad interpretare il ruolo di Alberto Palladini nella soap opera Un posto al sole. Ritorna ad interpretare il ruolo di Alberto Palladini nella soap opera Un posto al sole per altre quattro volte tra il 2012 e il 2017.

