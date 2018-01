Non sempre, si sa, i rapporti tra colleghi vip nel mondo dello spettacolo sono idilliaci, per usare un eufemismo. Di litigate tra star nel corso degli anni ne abbiamo viste a bizzeffe, comprese quelle che hanno interessato i personaggi della nostra televisione. Ultime in ordine cronologico ad aggiungersi alla lista già particolarmente fitta sono state in questi giorni Mara Venier e Antonella Clerici che, a quanto pare, faticano davvero a sopportarsi. Ma cosa sarà accaduto tra le due famose conduttrici? "Pretendo rispetto" ha infatti sbottato la Venier su Instagram dopo le parole della conduttrice tv. È venuto infatti fuori che tra le due ci sarebbe stata (il condizionale come sempre è d'obbligo, ma la cosa pare certa) una grandissima lite, che le ha portate a non tollerarsi a vicenda. Ma per quale motivo sarà successo. A rivelarlo è stata la stessa Clerici, ospite de L'Intervista di Maurizio Costanzo, dove è tornata sull'argomento. Sulla poltroncina dello studio del marito di Maria De Filippi, la regina indiscussa dei fornelli di Rai Uno si è lasciata andare ai ricordi, parlando a tutto spiano degli avvenimenti di un tempo. (Continua a leggere dopo la foto)

Basta in realtà sfogliare gli annali per rendersi conto dei cattivi rapporti tra le due. Nel 2005, a Vanity Fair, la Clerici diceva di avere avuto con la Venier "un'esperienza umanamente terribile" facendo intendere che i rapporti non fossero proprio idilliaci. Il riferimento è alla Domenica In 2001/2002, condotta insieme a Mara, Carlo Conti ed Ela Weber. Da Costanzo, riaffiorano così gli eventi: "Con Mara ho fatto delle litigate storiche, tra cui una a Domenica In dove tremavano i muri, perché io venivo dal successo de La Prova del Cuoco e quindi erano anni di crescita professionale importanti".

"Lei tornava a Domenica In - ha detto la Clerici - dopo un lungo periodo di assenza…chiaramente, se metti due prime donne insieme, qualcosa deve succedere…". Insomma, i rapporti tra le due non sono mai stati troppo buoni. Ma di recente, cos'è successo di nuovo? Probabilmente nulla più, se non il venire alla luce di antichi dissapori emersi soltanto in questi giorni. Che esternarli possa aiutare entrambi a superarli? Presto ancora per dirlo. La Clerici dice che ora le cose vanno bene, senza ulteriori contrasti. Ma non è detto che sia davvero così.

