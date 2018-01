Undici anni fa la notizia aveva fatto il giro d'Italia lasciando a bocca aperta gli utenti, allibiti di fronte alla notizia che una giovane Raffaella Fico avrebbe messo all'asta la propria verginità. Famosa per aver preso da poco parte al Grande Fratello (parliamo del 2008) le sue parole rilasciate all'epoca a Chi erano state pubblicate da tutti i giornali: "Metto all'asta la mia verginità per un milione di euro. Voglio proprio vedere se c'è qualcuno che tira fuori questa somma per avermi. Non so che cosa significhi fare sesso e se qualcuno pagherà un milione di euro per me, sarò di certo imbarazzata, ma con questi soldi potrò realizzare i miei sogni, ovvero comprarmi una casa a Roma e pagarmi un corso di recitazione". Polemiche e discussioni a non finire, ovviamente, con la verità in merito che è arrivata soltanto oggi e conferma i sospetti che già all'epoca in molti avevano avanzato: quelli di una clamorosa montatura. Una confessione fatta dalla diretta interessata, oggi mamma della piccola Pia e fidanzata di Alessandro Moggi, che ha ricostruito la vicenda andata in scena ormai tanto tempo fa ma mai del tutto chiarita prima. (Continua a leggere dopo la foto)

"Finalmente – fa sapere Ivan Rota per Novella 2000 - dopo undici lunghi anni, l'ex gieffina Raffaella Fico, ex di Mario Balotelli da cui ha avuto la figlia Pia, ha ammesso di aver raccontato una bufala, ossia di aver messo all'asta la sua verginità: Avevo solo diciannove anni, non conoscevo bene l'ambiente dello spettacolo, il mio entourage mi aveva consigliato di raccontare quella cosa per far parlare di me". Insomma, soltanto una provocazione e un modo per farsi un po' di pubblicità sulle varie testate, senza nessuna reale intenzione di andare a letto con il miglior offerente in cambio di cifre da capogiro. All'epoca la notizia era addirittura finita su diverse testate internazionali. (Continua a leggere dopo le foto)

Altra occasione in cui la Fico aveva fatto molto parlare di sé in passato era stato al momento in cui aveva scoperto di essere incinta dell'attaccante Mario Balotelli, oggi in forza ai francesi del Nizza. Nello specifico, la showgirl aveva attivato nel 2014 un procedimento giudiziario contro l'atleta, che alla fine aveva ufficialmente riconosciuto la bambina. Anche in quell'occasione, la storia aveva avuto un notevole clamore, arrivando sulle pagine dei principali giornali di gossip del mondo.

