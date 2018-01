Un retroscena a luci rosse choc, con l'Isola dei Famosi che prima ancora di entrare nel vivo (in fondo è andata in onda soltanto la prima puntata) può già essere bollata con l'etichetta di "vietata ai minori". Anche se, in realtà, non è tanto il reality condotto da Alessia Marcuzzi a sfociare nell'hard quanto il suo "precedessore", Saranno Isolani. Per chi non lo sapesse, parliamo di un esperimento web andato in scena pochi giorni prima dell'esordio in tv del famoso show che vedi i naufraghi impegnati a fare i conti con le bellezze e i pericoli dell'Honduras e che si è svolto in Toscana. Dieci nip (acronimo di not important person, ovvero perfetti sconosciuti) si sono dati battaglia nella speranza di conquistare i favori del pubblico: posta in palio, per l'unico vincitore, la possibilità di affiancare le tante celebrità che stanno animando l'edizione 2018 dell'Isola. Proprio durante i giorni di prove ed eliminazioni, però, ecco che tra due concorrenti è scoppiata improvvisamente la passione, consumata in fretta e furia in riva al mare, sulla spiaggia. (Continua a leggere dopo la foto)

A lanciare la clamorosa indiscrezione, che ha sconvolto il pubblico, è il sito Blastingnews. A vincere Saranno Isolani è stato il personal trainer Franco, che ha così realizzato il sogno di sbarcare in Honduras insieme all'inviato speciale Stefano De Martino e al resto dei concorrenti scelti per comporre il ricco cast. Ma a lasciare un segno indelebile sul "pre-reality", lanciato quest'anno per la prima volta e iniziato ufficialmente lo scorso 15 gennaio, sono state la modella Miriam, 23 anni originaria di Milano, e il modello italo-svedese Federico Dolce. I due, a quanto pare, non sarebbero proprio riusciti a resistere alla reciproca attrazione, finendo per concedersi una notte romantica a pochi passi dalle onde. (Continua a leggere dopo le foto)

Un amore che però gli spettatori non potranno seguire con i loro occhi, visto che nessuno dei due è riuscito a farsi preferire dagli utenti finendo così per rinunciare all'ingresso tra le fila dei naufraghi. Se tra Miriam e Federico ci saranno ulteriori incontri non è dato saperlo. Di sicuro, però, l'antipasto de L'Isola dei Famosi non è stato niente male, riuscendo a dare scandalo nonostante la sua breve durata. Che l'edizione principali riservi altrettanti, bollenti colpi di scena? Gli utenti, ancora un po' basiti, già scommettono forte sul sì.

