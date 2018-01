Per trovarla in libreria dovremo attendere ancora un po'. Nel frattempo, però, il settimanale Chi ha anticipato alcuni stralci dell'attesa biografia di Emma Marrone, in uscita a breve, dal titolo "Dentro è successo". Un lungo viaggio che attraverserà la carriera musicale dell'artista, con la cantante lanciata da "Amici" che ha deciso però di non nascondersi e affrontare anche la sua vita privata, senza tralasciare i passaggi più delicati. In primis, ovviamente, la tormentata relazione con Stefano De Martino che ha segnato profondamente la prima parte della sua carriera. "Ho avuto diversi fidanzati famosi ma amerei anche un muratore", ha scritto Emma sul suo libro, riferendosi anche alle storie con Marco Bocci e Fabio Borriello. La storia più chiacchierata, però, quella che si è meritata maggior spazio sui giornali di gossip, è stata proprio con De Martino, una passione esplosa nella nona edizione di "Amici" e poi durata anni tra tira e molla, delusioni e ritorni di fiamma: "Ho saputo custodire i miei sentimenti. Non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia e vendetta. Con copertine studiate 'ad hoc'. Ho abbracciato il silenzio. E aspettato di capire tutto lucidamente". (Continua a leggere dopo la foto)

Stefano per lei aveva lasciato all'epoca Federica Scaramella, poi nel 2010 aveva a sua volta mollato Emma per Giulia Pauselli. Con quest'ultima non c'era stato però altro che un breve flirt e presto il ballerino era tornato dalla Marrone, addirittura chiedendole di sposarlo. Il loro amore sembrava di quelli pronti a solidificarsi definitivamente, fino all'arrivo di un ciclone di nome Belen Rodriguez nel 2012. De Martino aveva conosciuto tra l'altro la bellissima argentina proprio ad "Amici" e per lei aveva così deciso di dire per sempre addio a Emma. Un momento molto triste che l'artista non ha mancato di rievocare nelle pagine del suo libro, ricordando quei momenti che ancora adesso si porta dentro. (Continua a leggere dopo le foto)

"Io e Stefano siamo stati insieme tre anni e mezzo e non abbiamo mai pubblicato nostre foto sui social. Abbiamo mantenuto il pezzettino magico del nostro privato: eravamo felici tra di noi e quello che avevamo ci bastava. Poi uno tsunami ha travolto tutto e tutti. E allora io ho temuto che i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati in nome del maledetto circo mediatico. C’è voluto tempo per capire, elaborare, superare e soprattutto accettare. Ho sviluppato la teoria dell'accettazione". Belen e Stefano si sono poi sposati, ma anche la loro storia si è poi interrotta.

