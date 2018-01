L'Isola dei Famosi non è ancora iniziata, e non è neanche detto che venga rispettata la data prevista per la prima puntata (22 gennaio 2018) a causa del maltempo che si sta abbattendo in Honduras. Le prime liti e i primi pettegolezzi, invece, già filano alla grande, in attesa del fatidico sbarco dei naufraghi. Con addirittura le prime love story che iniziano a delinearsi all'orizzonte nonostante le telecamere non siano ancora state accese. Di cosa stiamo parlando? Dell'ultima bomba di gossip lanciata dall'instancabile Alfonso Signorini, tra i re assoluti del gossip italiano, e che riguarda il bel Francesco Monte, l'ex che Cecilia Rodriguez ha mollato nel corso del Grande Fratello per gettarsi tra le braccia di Ignazio Moser. E che, udite udite, potrebbe aver già puntato una futura compagna d'avventura con la quale provare a consolare le recenti delusioni amorose. Di chi parliamo? Di una delle più belle concorrenti attese in quest'edizione, Paola Di Benedetto, modella di 22 anni che il pubblico italiano conosce bene per essere stata in passato una delle Madre Natura della trasmissione Ciao Darwin. Stando alle indiscrezioni riportate in queste ore, Monte avrebbe già un debole per lei nonostante i due non si siano mai conosciuti di persona. (Continua a leggere dopo la foto)

Secondo Signorini, Monte nutrirebbe un forte interesse nei suoi confronti. L'ex di Cecilia in un'ultima intervista prima di partire aveva detto di essere molto carico, non aveva parlato della volontà di trovare l’amore, ma non ha mai escluso la possibilità. Che dietro quelle parole ci fosse in realtà un'intenzione ben diversa, quella di trovare il prima possibile una nuova fiamma e perché no "vendicare" la delusione subita sotto le telecamere nel corso dell'ultimo Grande Fratello? Presto per dirlo, di sicuro. Ma l'idea del più classico dei "chiodo schiaccia chiodo" potrebbe balenargli in testa, come insinuato dal direttore di Chi. Intanto, ecco che tra altre due naufraghe sono già scoppiate le prime incomprensioni. (Continua a leggere dopo le foto)

Pare, infatti, che qualche crepa sia emersa già al momento della partenza alla volta dell'Honduras, dove i vari vip si raduneranno per poi lanciarsi in questa nuova edizione. Due delle naufraghe, in particolare, non se la sarebbero proprio mandata a dire. Stiamo parlando di Nadia Rinaldi e Francesca Cipriani: stando a quanto riportato da Bollicinevip, le due sarebbero arrivate ai ferri corti per una vicenda riguardante gli sponsor. La Cipriani, infatti, aveva i bagagli con logo: la cosa ha fatto indispettire la Rinaldi, chiedendo come mai a lei non fosse stato permesso. Insomma, il clima in attesa dello sbarco è già agitato. Di sicuro ne vedremo delle belle.

