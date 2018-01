Si preannuncia davvero scoppiettante l'edizione de L'Isola dei Famosi al via il prossimo 22 gennaio 2018, con la conduzione della sempre scatenatissima Alessia Marcuzzi che per l'occasione sarà affiancata, nell'inedito ruolo di inviato dall'Honduras, da Stefano De Martino. Un cast ricchissimo di vip pronti a darsi battaglia tra i quali spicca sicuramente lui, Jonathan Kashanian, un volto che il grande pubblico italiano conosce già bene e che sarà tra i protagonisti assoluti del reality. Il piccolo schermo nostrano è d'altronde la sua dimora naturale già da tempo, da quel 2004 che lo vide entrare nel cast del Grande Fratello numero cinque. Un trionfo, in quella che fu l'ultima edizione affidata a Barbara D'Urso: Jonathan riuscì infatti a trionfare contando sul 38% dei voti da parte del pubblico. Un successo che qualcuno già pensa possa essere bissato tra naufraghi e palme. In attesa di vederlo sbarcare, ecco alcune curiosità sul suo conto che potreste non conoscere, a partire da quella "diversità" che per Jonathan è stata un vero e proprio cavallo di battaglia fin dagli esordi della sua carriera e che hanno caratterizzato anche la sua infanzia. (Continua a leggere dopo la foto)

Parliamo, non a caso, di un bambino nato in Israele da genitori iraniani e subito trasferitosi a Milano, giovanissimo, per inseguire il sogno di sfondare nel mondo della moda. Un po' esibizionista, un po' provocatore, gusto ricercato e sopra le righe che non ha mai nascosto, Jonathan ha letteralmente stravolto la quinta edizione del Grande Fratello italiano, conquistando in pochi mesi il cuore degli spettatori. Alto 1,85, 65 kg, Kashanian è nato sotto il segno del capricorno e per mantenersi, tra un impegno e l'altro, impartisce ripetizioni delle materie più disparate e fa il calligrafo. Dopo l'esperienza nella casa, lo abbiamo visto in tantissimi programmi: Sei un mito - Questa notte è, nel ruolo di giurato, Modeland (di cui è stato anche autore), La vita in Diretta, Festa italiana e Mezzogiorno in Famiglia. (Continua a leggere dopo le foto)

Poi Verissimo, Markette, Chiambretti Night. E il cinema, con ruoli nel film 2061 - Un anno Eccezionale e A Natale Mi Sposo. I suoi atteggiamenti un po' effeminati hanno spinto più volte i fan a chiedergli del suo orientamento sessuale, ma Jonathan si è sempre rifiutato di attribuirsi un'etichetta definita: in passato aveva dichiarato di volere un figlio, poi in un'intervista a Domenica Cinque aveva chiarito di "cercare l'amore a prescindere dal fatto che sia un uomo o una donna" spiegando che la sua vita in quel momento non aveva una direzione precisa. Con lui sull'Isola, di sicuro, ne vedremo delle belle.

