In un’intervista rilasciata a "CinecittàNews", il fotografo e regista Roberto Russo ha dichiarato che Monica Vitti continua a vivere a Roma e gode dell’affetto e della vicinanza del marito e degli affetti più cari. Che fine ha fatto Monica Vitti, quindi? Perché tutte quelle voci nei giorni passati? La grande attrice sta combattendo da tempo contro la malattia degenerativa che l’ha colpita qualche anno fa. Ma la donna non è ricoverata in una clinica svizzera come si sussurra da anni. A smentire la fake news è Roberto Russo, il marito di Monica. A prendersi cura dell’interprete pure una badante, che monitora costantemente il suo stato di salute. La Vitti ha deciso però di vivere nel riserbo più assoluto, tanto che l’ultima apparizione della diva risale al 2002, durante la prima del musical Notre-Dame de Paris. “Più volte è apparsa in rete la notizia seconda la quale mia moglie Monica sarebbe da tempo ricoverata in una clinica svizzera specializzata". (Continua a leggere dopo la foto)

"Non capisco come sia nata e quale sia la fonte di questa fake news”, ha spiegato il marito di Monica Vitti. “Desidero pertanto smentire questa voce che con insistenza circola, rompendo per un attimo quella riservatezza da me tenuta in questi anni. Monica vive a Roma da sempre a casa nostra ed è assistita assiduamente da me, con l’aiuto di una badante” ha aggiunto l’uomo. (Continua a leggere dopo le foto)

Monica è stata colpita da una malattia degenerativa simile all’Alzhaimer, che l’ha costretta a ritirarsi dalle scene nei primi Anni Novanta. La Vitti ha collezionato nella sua carriera numerosi riconoscimenti. Fra questi 5 David di Donatello vinti come migliore attrice protagonista, ben 3 Nastri d’Argento, un Ciak d’oro alla carriera, 12 Globi d’oro, un Leone d’oro a Venezia e un Orso d’argento alla Berlinale.

