Sta per partire l'Isola dei famosi 13 e i concorrenti iniziano a sbottonarsi. Chiara Nasti, ad esempio, esce allo scoperto e vuole seguire le orme dell'omonima Chiara Ferragni e imporsi sul mondo dei social. Dal blog di moda da un milione e 400mila followers è arrivata a "L'isola dei Famosi", in onda dal 22 gennaio su Canale 5. Napoletana, classe 1998, è stata scelta per partecipare al reality ed è membro ufficiale del cast. Il fisico prorompente dell'influencer ha fatto breccia nel cuore degli utenti dei social network. Nel suo profilo @nastilove abbondano foto in due pezzi e semi-topless. Sull'Isola dovrà competere con Cecilia Capriotti, Paola De Benedetto, Rosa Perrotta, Francesca Cipriani, ma lei spiega su Instagram: "Non voglio dimostrare nulla a nessuno, non m’interessa fare la figa... Voglio spogliarmi di tutti i miei pensieri e fragilità. Voglio mettermi a nudo, completamente". Nel suo post ufficiale di partecipazione all'Isola si legge: "Ebbene sì, finalmente posso dirlo a tutti voi. Sono ufficialmente una concorrente dell’Isola. Quando mi è stato proposto, all’inizio, ne ero del tutto contraria, morivo all’idea di espormi così tanto non sapendo a cosa andassi incontro". (Continua a leggere dopo la foto)

"Ho pensato tanto, forse troppo... Ho fatto davvero tante riflessioni che mi hanno portato a svariati ragionamenti. Voglio sentirmi per la prima volta LIBERA, libera realmente. Ho la fortuna di avere delle persone al mio fianco che mi danno una carica immensa, ho un rapporto con il mio compagno che sognavo fin da piccina di cui mi fido ciecamente. Voglio mettermi in gioco, voglio spogliarmi di tutti i miei pensieri e fragilità. Voglio mettermi a nudo completamente, essere al 100% me stessa senza filtri. Non voglio dimostrare nulla a nessuno, non m’interessa fare la figa, non sono mai stata una morta di fama e chi mi conosce lo sa fin troppo bene, non ho scelto il mio destino, “Nastilove” non l’ho scelto io...è stata quasi una casualità". (Continua a leggere dopo le foto)

"Io sono Chiara una semplicissima ragazza di 20 anni. Se son qui é grazie a tutti voi ed é su di voi che conto moltissimo, anche sul vostro supporto!! Vi abbraccio". Alessia Marcuzzi ha presentato a “Tv, Sorrisi e canzoni” il cast ufficiale in partenza per l’Honduras per partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Dopo tante anticipazioni la lista ufficiale conta: Francesca Cipriani, showgirl, Alessia Mancini, ex velina, Jonathan Kashanian, presentatore ed ex gieffino, Chiara Nasti, blogger, Marco Ferri, modello ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, Nadia Rinaldi, attrice, Eva Henger, attrice e showgirl, Francesco Monte, ex tronista, Cecilia Capriotti, showgirl, il comico Nino Formicola, Rosa Perrotta, fotomodella ed ex tronista, Craig Warwick, sensitivo, Giucas Casella, Amaurys Perez, ex giocatore di pallanuoto e allenatore, Paola Di Benedetto, modella entrata nel cast di 'Colorado', Filippo Nardi, ex gieffino, Bianca Atzei, cantante.

