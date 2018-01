Fa sempre un certo effetto vederlo commuoversi, forse perché ci scordiamo del cuore che c'è sotto la scocca del supervip. Ma la grande sensibilità di Stefano De Martino è ormai cosa nota. E così anche a Verissimo, nell’intervista rilasciata prima della partenza per l’Isola dei Famosi, l’ex marito di Belen Rodriguez si è commosso. Gli occhi del ballerino di Amici sono diventati lucidi appena è stato mostrato un servizio che parlava del rapporto con il nonno. Per la precisione nonno Stefano, al quale De Martino era molto legato, scomparso solo due anni fa. Una grave perdita per il giovane di Torre Annunziata che, più di una volta, ha ricordato l’uomo sui social network. Proprio di recente ha condiviso uno scatto che lo ritraeva accanto all’anziano signore, rimarcando di sentire ogni giorno la sua mancanza e vicinanza. “Ero molto legato a mio nonno” ha spiegato De Martino a Silvia Toffanin. (Continua a leggere dopo la foto)

Nonostante i dolori che fanno parte dell’esistenza di tutti, Stefano è soddisfatto dei suoi 28 anni. “Sono lacrime di gioie perché ho avuto una bella vita. Ci sono tante persone che vivono fino a 90 anni ma non vivono neppure una mezz’ora come la mia” ha spiegato l’ex fidanzato di Emma Marrone. La mezz’ora più bella della vita di Stefano De Martino? “La nascita di mio figlio Santiago, in quel momento piangevo come un bambino” ha raccontato nel salotto di Verissimo. (Continua a leggere dopo le foto)

“Non credo che torneremo mai insieme, ma i rapporti tra noi sono civilissimi. Con Santiago ci siamo fatti il regalo più bello della nostra vita. Ci saremo sempre l’uno per l’altra” ha dichiarato Stefano a proposito dell’ex moglie Belen. De Martino ha pure puntualizzato di essere single: è finita la storia d’amore con la stilista Gilda Ambrosio. I due sono però rimasti amici e hanno trascorso in comitiva il Capodanno sulla neve.

Ti potrebbe interessare anche: ‘’Sarà sempre nella mia vita’’. L’hanno fotografata insieme a Stefano De Martino e il piccolo Santiago e il gossip si è scatenato: si stanno riavvicinando? È Belen Rodriguez a confessare tutta la verità sul suo rapporto con l’ex ballerino di Amici. E i fan esultano