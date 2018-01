E fu così che una frase detta per voler essere simpatici in televisione diventa un piccolo psicodramma famigliare. Carmine Castoro, da Lilli Gruber, ha affermato: "Mi fa più paura Barbara D'Urso dell'Isis". Una solenne fesseria di cui si è molto discusso. E ora, sul tema, arriva anche l'intervento della sorella di Carmelita, Fabiana D'Urso, che dice la sua con una toccante lettera a Il Giornale in cui è palese la sua voglia di sottolineare la caduta di stile e soprattutto un modo per difendere la sorella. "Quando penso alla sua vita e al lavoro che fa (parla della sorella) penso che forse sia una donna bionica. Non voglio farne un’eroina, non lo è, anzi ha un carattere insopportabile ma è questo che la rende una vera leonessa", premette Fabiana. Dunque, la sorella passa all'attacco del filosofo: "Trovo però molto più genuina mia sorella nel suo decolletè, naturalmente esagerato e messo in mostra, che non un signore (la definizione non ha nulla a che vedere con l’eccezione di persona educata) che ha bisogno di parlare male della D’Urso (unendo addirittura questo cognome al terrificante nome dell’Isis) sperando così di poter vendere qualche copia in più del suo libro". (Continua a leggere dopo la foto)

Fabiola D'Urso ha poi raccontato di come ha dovuto spiegare al figlio, di 11 anni, quelle frasi che paragonavano la zia all'Isis. "Non ha nulla a che vedere con i terroristi. È solo che quando sei una persona il cui nome è molto conosciuto, capita che altre persone per invidia, per insicurezza o per paura di non riuscire nel loro lavoro, parlino male di te. Forse questo signore potrebbe pensare di fare qualcos'altro, magari mettersi alla prova e cercare di capire solo con ciò che ha scritto se può tranquillamente andare incontro al successo, senza obbligare una mamma a dover spiegare al figlio quanto la gente sia superficiale", ha concluso.

Barbara D'Urso dal canto suo ha sicuramente apprezzato la difesa della sorella, e se per ora tutto tace, siamo sicuri che una replica bella sonora, fatta a modo suo, arriverà molto presto. E lì ci sarà da divertirsi. Si prevede uno scontro al vertice tra il filosofo e la D'Urso. Se ve lo state chiedendo: sì, siamo davvero arrivati a questo punto!

