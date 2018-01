Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Ce la ricordiamo tutti, perché a suo modo ha fatto la storia della tv italiana. E oggi? Nuova vita professionale per Cristina Plevani, prima vincitrice del Grande Fratello nel lontano 2000 e oggi cassiera part-time in un supermercato. Conosciuta dal pubblico televisivo ai tempi della prima storica edizione del reality di Canale 5, come la timida bagnina di Iseo che conquistò Piero Taricone, oggi Cristina vive e lavora nella sua città e su Facebook ha raccontato la sua nuova vita. "Siete in molti a chiedermelo: non ho lasciato il lavoro in piscina come istruttrice per motivi di salute o dissapori, ho fatto un cambiamento solo ed esclusivamente per un discorso contrattuale. La piscina non sarà più il primo lavoro ma un secondo lavoro. Finché il mio corpo reggerà continuerò a fare lezioni di fitness e di nuoto (soprattutto come sostituzioni o individuali di nuoto), anche perché mi piace da impazzire insegnare e mi fa stare bene. Ho avuto la fortuna di trovare un part-time in un supermercato vicino a casa che mi consente di lavorare e di avere il tempo per fare anche altre cose". (Continua a leggere dopo la foto)

"Oggi la scelta è questa”, ha spiegato la Plevani che è istruttrice di nuoto di I e II livello FIN, istruttrice fitness FIN e bagnina. La ex gieffina è serena per la sua scelta e lo ha dichiarato apertamente sulla sua pagina social, riportando aneddoti vissuti durante il suo lavoro. "Gruppo di ragazzi. Io alla cassa. Loro bisbigliano su di me. Li sento. Non sono sorda, vi sto sentendo" fa sapere la Plevani che in un lungo post ha precisato una volta per tutte il suo pensiero rispetto a quanti le hanno rivolto delle critiche: "Chi stabilisce chi è uno sfigato e chi no? Noi? E magari facendo il paragone con la nostra vita o con quella che vorremmo vivere? Quanti sbagli ho fatto e quanti ne farò. Ma ho la libertà di farli. Mi sento libera. Libera di fare quello che voglio della mia vita. Libera di cambiare se qualcosa non mi fa stare bene". (Continua a leggere dopo la foto)

"Libera di essere una bagnina, un’istruttice di nuoto e di fitness, una cassiera in un supermercato, la vincitrice di un reality e libera di essere altro quando me ne capiterà l’occasione. Libera di mollare tutto se ne avrò voglia. Libera di restare o di andare. Libera di esprimere la mia opinione cercando di non ledere la sensibilità altrui. Libera di essere me stessa nel bene e nel male. Libera di fregarmene se non sono diventata quello che gli altri si aspettavano. Libera di aver perso dei treni. Libera di averne presi altri. Libera di vivere la mia di vita. Anche quando non mi piace e soprattutto quando mi piace”. Cristina Plevani, oggi 46enne, ha abbandonato il mondo dello spettacolo dopo aver fatto la conduttrice in radio, l’inviata per Verissimo e la concorrente a Uomini e donne.

Ti potrebbe interessare anche: "Mi tradiva". Grande Fratello, spunta l’amante tra Mary e Giovanni. Il retroscena clamoroso esce fuori solo ora, a un mese dalla rottura annunciata a mezzo social. Dove adesso va in scena lo sfogo con tanto di dettagli