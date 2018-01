Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

Massimo Lopez ha parlato a Verissimo, nell’intervista a Silvia Toffanin, dello spavento per i problemi cardiaci lasciato ormai alle spalle. E non manca un aneddoto divertente. Lopez ricorda su Canale 5 quanto gli è accaduto la sera del 24 marzo 2017 (allora disse: “Mentre recitavo ho avvertito una sensazione di fastidio al petto, un lieve senso di oppressione, e mi sono allarmato. Nel giro di pochi secondi il dolore è cresciuto in maniera esponenziale su tutto il torace. A quel punto ho capito che mi stava accedendo qualcosa di grave e ho lanciato uno sguardo al mio impresario: mentre lui chiamava il 118 ho chiesto scusa al pubblico e ho lasciato immediatamente il palcoscenico”). “Ho capito che si trattava di un infarto. Nel momento in cui mi hanno portato in ambulanza ero sereno. Ho pensato: ‘Ora forse chiudo gli occhi e vado via o forse no’. Ho pensato ai miei fratelli, agli amici… Penso che chiunque si trovi in una situazione del genere faccia lo stesso”. (Continua a leggere dopo la foto)

Non manca un racconto divertito sulla convalescenza in ospedale ad Andria: “La capoinfermiera, dopo 5-6 giorni di ricovero, mi disse ‘Massimo, ci sono tanti pazienti nelle altre stanze che sanno che stai qua e ti vorrebbero salutare in qualche modo, però non possono muoversi, puoi andare tu?’. E io ‘certo’. Faccio per alzarmi e lei ‘Noooo! Non devi alzarti di corsa, ti portiamo noi con la sediolina a rotelle'. Risultato? Era come girare con la Papa-mobile!". (Continua a leggere dopo la foto)

In una stanza c’era una signora stesa senza cuscino attaccata a dei tubi, lui allora passò al letto successivo e con voce bassa disse a quel paziente: “Ciao, come va? Riprenditi”. Da dietro partì un urlo in dialetto pugliese: “Ma che piacere che è venuto a trovare! E’ una cosa meravigliosa, l’ho sempre seguita alla televisione e ci fa ridere. Complimenti vivissimi!”. Era la signora con i tubi che si era alzata e aveva dato vita a questo “show”.

