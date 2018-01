Ti potrebbe interessare: L'AMORE VINCE TUTTO. IL VIDEO VIRALE CHE SPOPOLA IN RETE...

C'era una volta Catherine Zeta Jones. Già, la sexissima attrice premio Oscar per "Chicago" che, dopo anni difficili passati lontana da Hollywood, nel 2017 è tornata a recitare in "Che fine ha fatto Baby Jane?", al fianco di Susan Sarandon e Jessica Lange. Non ha passato un bel periodo l'attrice gallese, sposata da 15 anni con Michael Douglas, e due figli, Dylan e Carys, di 16 e 13 anni. Ha dovuto affrontare il dramma della depressione, il bipolarismo e il cancro alla gola del marito che hanno messo a dura prova il suo equilibrio mentale e, di conseguenza, il suo matrimonio. Ma ora sembra aver recuperato splendidamente il rapporto con il marito e riacquistato la serenità che aveva perduto per tanti anni e che l'aveva costretta a rinchiudersi nella sua casa newyorkese. Il punto è che è cambiato anche il suo volto. C'è chi dice che ha proprio cambiato i connotati dopo averla vista coi lineamenti stravolti sul red carpet dei Fia Awards e negli ultimi scatti social. La verità sembra essere lampante: a 48 anni la Zeta Jones, come tante altre star terrorizzate di vedere sfiorire la propria bellezza, ha ceduto al fascino della chirurgia. (Continua dopo la foto)

E poi, come se non bastassero le foto ufficiali scattate dai paparazzi, c'è Instagram. Un primo piano recente dell'attrice ha scatenato i commenti più velenosi: "Ti sei incasinata sembri un'anatra", si legge. E ancora: "Accidenti, la donna più bella del pianeta terra se n'è andata", "La chirurgia plastica di Beverly Hills ha sbagliato di nuovo". In effetti basta guardare anche di sfuggita le foto che trovate poco sotto, che risalgono a un paio di mesi fa, per distogliere lo sguardo dall'abito elegantissimo in velluto con i ricami sul corpetto e lo spacco profondissimo firmato Zuhair Murad e dai suoi lunghi, lucenti, capelli neri per concentrarsi sul volto che pare non essere più il suo. (Continua dopo le foto)

Quick car selfie 😘 #SelfieSaturday Un post condiviso da Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) in data: Nov 18, 2017 at 1:40 PST





Zigomi alzati, guance gonfie, fronte tirata, pelle lucida e un'espressione un po' plastica, scrive Gioia. Insomma, un colpo al cuore. Quindi la domanda che sorge spontanea: era proprio necessario stravolgere i lineamenti? Anche perché, diciamolo senza indugi, a quasi 50 anni Catherine è in splendida forma, ha un personale che farebbe comunque invidia a molte donne anche parecchio più giovani, perché esagerare? Proprio lei, poi, che ha sempre detto di non aver ancora avuto bisogno di andare sotto i ferri e di essere una super fan dell'olio di argan per nutrire la sua pelle e mantenerla giovane. Beh, deve aver cambiato idea. Purtroppo.

