A cadenza regolare, quasi settimanale, esce un rumor su Brad Pitt, al quale, dopo la dolorosa separazione da Angelina Jolie, viene affibbiato un flirt dietro l'altro. Gli anni passano anche per lui, che ha spento da poco 54 candeline, ma la star di Hollywood resta comunque uno degli attori più sexy del mondo e il protagonista di film che hanno fatto la storia del cinema. Ma nonostante le voci di un ritorno di fiamma con la ex moglie spesso dominino le pagine della cronaca rosa, pare che Brad abbia definitivamente accantonato il sogno di tornare con lei e anche che abbia rispolverato i vecchi panni del seduttore. Sui flirt famosi i tabloid si sono sbizzarriti negli ultimi tempi. Recentemente i giornali di gossip hanno raccontato che il divo si sarebbe dato alla pazza gioia. E non solo un suo presunto flirt con la modella australiana Elle Macpherson, ma anche una relazione 'molto intima' con Sienna Miller, con la quale avrebbe passato un intero weekend al festival di Glastonbury, in Gran Bretagna. Adesso, però, avrebbe cambiato mire. Al di là di colleghe e modelle famose, sembra infatti che Pitt adesso tenti approcci anche con ragazze 'comuni', che non appartengono allo showbiz. (Continua dopo la foto)

Ma avrebbe anche scelto di flirtare in incognito, presentandosi con quello che molti non sanno sia il suo nome di battesimo: William. Come racconta Page Six, infatti, il vero nome del protagonista di Fight Club e di Ocean's Eleven è William Bradley Pitt e il divo l'avrebbe rispolverato recentemente per presentarsi a una ragazza incontrata al Coffee Commissary di Los Angeles. "È arrivato in motocicletta - ha raccontato un testimone alla nota pagina di gossip del New York Post - indossava occhiali da sole, jeans e una giacca di pelle". Dopo aver visto una bionda nel locale l'attore si è fatto avanti: "Era incantevole e assomigliava all'attrice Kate Bosworth, ma non era lei", ha rivelato la fonte anonima. (Continua dopo le foto)





Fonte che ha poi seguito con attenzione lo scambio di battute tra i due. Gli sembrava di vedere un film, ma invece stava accadendo realmente. La bionda in questione, racconta sempre il testimone, non ha disdegnato le attenzioni di Brad e si è presentata a sua volta: "Ciao io sono Lydia". A quel punto Brad Pitt ha allungato la mano e risposto così: "Ciao, io sono William". Senza sorprendersi più di tanto, la ragazza ha replicato: "Più che di un William, hai l'aria di un Bradley". Ed è stato a quel punto il divo ha 'vuotato il sacco': "Beh, questo è il mio secondo nome". Allora la ragazza gli ha fatto l'occhiolino e ha concluso: "Piacere, Bradley... voglio dire William". Dopo qualche sorriso, però, i due hanno preso strade diverse con un caffè tra le mani.

