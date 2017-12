Samantha era l’amica più appariscente e ‘colorita’ di Carrie in Sex and the City. E anche la più sfacciata, con quel fisico da sballo e quello sguardo da vera mangiauomini. Ma sono passati un po’ di anni: com’è oggi Kim Cattrall

Diteci: immaginereste mai un'altra attrice nei panni di Samantha Jones di Sex and the City? Un'altra avrebbe mai potuto essere più sexy, dissacrante, divertente e sopra le righe? Non esiste. Samantha Jones "è" Kim Cattrall. E pensare che inizialmente rifiutò per ben due volte questo ruolo ed è stato solo grazie alle pressioni del suo agente, convinto che fosse perfetto per lei, che poi ha accettato. Perché, dicono, aveva chiesto un aiuto al suo fidanzato per strapparle quel sì. E così l'abbiamo vista interpretare la mitica amica di Carrie Bradshaw per 6 stagioni e due film, Sex and the City, uscito nel maggio 2008, e il sequel, Sex and the City 2, di maggio 2010. E ci sarebbe dovuto essere anche un terzo, ma non si farà. Ed è (anche) per questo il motivo per cui, ultimamente, Kim Cattrall ha sparato a zero sulle ex colleghe, protagoniste di un successo planetario proprio grazie alla serie ispirata al romanzo di Candace Bushnell. In breve ha rivelato che nella vita vera non sono mai state amiche e anche "non ho intenzione di tornare a interpretare Samantha, ma non ho nessun rimpianto riguardo alla serie. Per me è un lavoro ormai concluso". Quindi possiamo scordarci di rivederla in quei panni. (Continua dopo la foto)

L'attrice, 61 anni portati divinamente che per il ruolo di Samantha ha vinto un Golden Globe, 2 Screen Actors Guild Awards e ottenuto 5 nomination agli Emmy, è canadese ma di origine britannica che a 16 anni si è trasferita a New York per frequentare l'American Academy of Dramatic Arts e iniziare così a farsi strada nel mondo del cinema. E dopo aver partecipato a varie trasmissioni tv, incontra e lavora Jack Lemmon nel film candidato all'Oscar Serata d'onore del 1980. In quegli anni il pubblico inizia a conoscerla per ruoli sempre più importanti in pellicole famose come Porky’s – Questi pazzi pazzi porcelloni, il primo Scuola di Polizia e, più tardi, in Grosso Guaio a Chinatown. (Continua dopo le foto)

Ma adesso tutti la identificano con Samantha che, tra la serie e i due film, ha interpretato dal 1997 al 2010. Appariscente, bellissima, sempre in tiro, senza peli sulla lingua e mangiauomini. Eccola l’amica più 'colorita' di Carrie che, a 61 anni compiuti, è ancora una dea. Certo, con qualche ruga. Ma, parole sue di qualche anno fa, dice non essersi mai rifatta perché la chirurgia la spaventa troppo. E vuole "un aspetto sano, ma anche vicino alla sua età".

