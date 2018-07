 Mangia pollo e muore. Tragedia nella località turistica: l’errore fatale di Natalie

Tragedia in Grecia dove una donna inglese di 37 anni, Natalie Rawnsley, è morta durante la vacanza nell'isola di Corfù dopo aver mangiato del pollo crudo. In passato non aveva mai avuto problemi di salute, ma la carne che le è stata servita conteneva un batterio letale. A rivelarlo è il Daily Mail secondo cui il fatto risalirebbe allo scorso anno, ma proprio in queste ore si sta risalendo alle effettive cause dell'accaduto. Natalie aveva cenato in un ristorante greco assieme al marito e ai due figli quando, una volta rientrata con la famiglia in hotel, si è sentita male e ha iniziato a vomitare di continuo. All'inizio si pensava fosse una gastroenterite, poi la situazione è peggiorata sempre più con la 37enne trasportata d'urgenza in ospedale. Dopo qualche ora di ricovero, Natalie è morta. La donna, hanno rivelato le analisi, ha contratto una gravissima infezione da e-coli proprio attraverso il pollo crudo. (Continua a leggere dopo la foto)



La sera in cui si è sentita male Natalie aveva mangiato una pietanza diversa da quella di tutti gli altri commensali: ''Ad un certo punto mi sono accorto che sul suo pollo c’era del sangue, così lo ha sostituito con un altro pezzo. Aveva mangiato comunque qualche boccone dell'altro pezzo'', ha raccontato il marito della donna. Natalie ha poi iniziato a sanguinare dalla bocca e dal naso e l marito ha ripercorso quei drammatici momenti.

''Verso le 13 del giorno dopo, ho notato che il suo cardiofrequenzimetro si stava indebolendo, così ho urlato per chiamare l’infermiera. Ero con mio cognato. - ha spiegato ancora il marito di Natalie - Ci hanno fatto subito uscire dalla stanza, ma dopo circa 5 minuti sono usciti per dirci che non c’era più nulla da fare. Natalie era morta'', ha concluso il marito. L’Escherichia coli è un batterio gram-negativo (cioè negativo alla colorazione di Gram, un esame di laboratorio che mette in evidenza alcune proprietà fondamentali della parete cellulare dei microrganismi) appartenente al genere Escherichia.

Ne esistono centinaia di sierotipi che si caratterizzano per le diverse combinazioni degli antigeni O, H, K e F. Il batterio in questione deve il nome al suo scopritore, Theodor Escherich, un batteriologo e pediatra tedesco naturalizzato austriaco. Poiché la sua temperatura ottimale di sopravvivenza è di 37 °C, il batterio vive facilmente nell’intestino dell’uomo e degli animali; è poco resistente a disinfettanti chimici e/o fisici e viene distrutto con la pastorizzazione.

