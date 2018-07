Sarebbe dovuta essere una serata piacevole quella che Charlotte, 24 anni, doveva trascorrere con un ragazzo. E invece l'appuntamento in barca, per fare un giro sul Tamigi, si è trasformato in una tragedia. Quello inviato sul cellulare della sorella è stato il suo ultimo messaggio. La vittima, che si chiamava Charlotte Brown, voleva rassicurare la sorella e per questo le aveva scritto che era tutto okay. Le sue parole precise sono state: “Sono ancora viva, aspettando la marea, così possiamo portarlo fuori”. Un sms che è partito alle 22,12 esatte di quella maledetta sera di dicembre 2015, quando si sono verificati i fatti, poche settimane prima di Natale. Era ancora viva a quell'ora la 24enne britannica (le foto sono state pubblicate dal Mirror) ma, destino beffardo, dopo poco non lo era già più. Esattamente meno di 90 minuti dopo da quando sul suo cellulare digitava quel messaggio per tranquillizzare sua sorella. (Continua dopo la foto)



Quello è stato l'ultimo sms di Charlotte Brown che, dopo un'ora e mezza circa, è morta a seguito di un terribile incidente sul motoscafo con cui era uscita con quel ragazzo, Jack Shepherd, trent'anni. A ricostruire l'accaduto, che come detto risale a dicembre di tre anni fa, e quindi gli ultimi istanti di vita della ragazza, è stata la polizia metropolitana di Londra durante il processo che ha visto imputato Jack, proprietario dell'imbarcazione.

Stando alla ricostruzione degli inquirenti, la 24enne ha perso la vita dopo essere stata scaraventata in acqua quando la barca del giovane si è rovesciata sul fiume Tamigi. Un incidente che non ha lasciato scampo a Charlotte, morta annegata. Secondo le carte dell'inchiesta, però, il motoscafo si sarebbe ribaltato dopo aver colpito un oggetto sommerso ma andava comunque veloce e non aveva preso alcuna misura di sicurezza.

Nessuno dei due ragazzi a bordo, poi, indossava un giubbotto di salvataggio e quando sono caduti nell'acqua gelida per loro non c'era alcun appiglio. Quando Charlotte, che molti chiamavano anche come Charli, è stata recuperata dai soccorritori, è stato fatto di tutto per rianimarla, ma non ha mai più ripreso conoscenza. Jack è stato condannato per l'omicidio colposo della 24enne per grave negligenza e condannato a sei anni di carcere ma si è reso irreperibile.

