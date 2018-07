“Dov’è il tuo utero?”. Choc dal ginecologo per una futura mamma di 27 anni

Una storia incredibili che arriva da Chieti. Protagonista una futura mamma di 27 anni. Arrivata in ospedale per un controllo di routine si è sentita respingere dalla ginecologa. Lei, per tutta risposta, ha subito contattato le forze dell’ordine che immediatamente sono intervenute sul posto per capire quanto fosse accaduto. E qui la sorpresa: la ginecologa si sarebbe rifiutata di visitarla per via della condizioni fisiche della donna: troppo grassa. «Ho intenzione di andare fino in fondo: presenterò denuncia in caserma. Non è tollerabile quello che mi è successo. Sono arrivata al consultorio intorno alle 9.20, accompagnata da mia cugina - racconta la giovane madre -. Quando è arrivato il mio turno, mi sono seduta di fronte alla dottoressa e le ho detto che ero lì per una visita. Era presente anche un’assistente. La dottoressa ha subito reagito in modo stizzito: sei troppo grassa, non vedi che pancia hai? Come faccio io a visitarti? Non riuscirei a vedere l’utero. Devi scendere di peso. (Continua dopo la foto)



La visita non è mai iniziata: quel medico si è rivolta subito nei miei confronti con un tono alterato e non avuto né tempo né forza di reagire. A quel punto mi ha fatto un’impegnativa per andare a eseguire un’ecografia da un privato».«È stato terribile ricevere un trattamento del genere - si sfoga la ventisettenne -. Mai mi sarei aspettata di essere umiliata in questo modo in una struttura pubblica. A ferirmi è stato soprattutto il tono utilizzato dalla dottoressa».

«Esprimiamo rammarico per quanto accaduto. Il personale interno alla struttura si è messo subito a completa disposizione della ragazza, dandole sostegno psicologico e fissandole con celerità un nuovo appuntamento, in programma venerdì, con un’altra ginecologa. La paziente ha confermato la propria stima nei confronti della struttura. In ogni caso sono in corso approfondimenti per verificare con precisione quanto accaduto». In altre parole: l’azienda sanitaria è intenzionata ad aprire un’inchiesta interna.

Ma la vicenda rischia di finire anche in un’aula di tribunale. Se e quando non è dato sapere. Nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi. Intanto la notizia si è diffusa sui social e il tan tan impazza. Poche, davvero poche, le persone si sono schierate al fianco della neo mamma. E, viene da dire, non potrebbe essere diversamente.

