“Rischia l’amputazione della gamba”. Choc dopo il centro estetico

Una giornata come tante. La settimana lavorativa che gira verso la fine e la voglia di relax e weekend che sale. Così aveva preso un appuntamento con il centro estetico. Pulizia del viso, magari una lampada abbronzante e una pedicure. Poi, poche ore dopo il trattamento ha iniziato a star male. La gamba ha iniziato a gonfiarsi fino a farla rischiare l'amputazione. Adesso Tracy Lynn Martinez, 35enne del North Carolina, ha deciso di raccontare la sua storia pubblicando su Facebook le immagini di come è stata ridotta la sua gamba. A causare il problema Probabilmente gli attrezzi utilizzati nel centro in cui si è rivolta non erano stati sterilizzati a dovere, quindi, attraverso l'ultilizzo delle forbici dal piede si è attivata una grave infezione che in poco tempo ha preso tutta la gamba. La donna ha deciso di raccontare la sua esperienza sui social per far in modo che non si ripetano episodi simili.Tracy afferma che il salone in cui si è recata le è sempre sembrato molto pulito.



E gli strumenti igenizzati, ma evidentemente non era così. Il giorno dopo la pedicure ha inziato ad avere la febbre, i brividi, nausea e vomito, inizialmente ha pensato a un malanno, ma quando ha notato il gonfiore e il dolore alla gamba si è preoccupata. I tagli sul tallone si erano infettati e le hanno causato una grave infezione da streptococco nel flusso sanguigno.Le conseguenze per Tracy saranno per tutta la vita: dopo il ricovero di 2 settimane, dovrà seguire una terapia di 3 mesi.

E per tutto il resto della sua estistenza indossare delle calze particolari per evitare l'insorgere di infezioni. Un anno fa fece scalpore la notizia di un 31enne texano morto per una grave infezione dopo essersi fatto un tatuaggio sulla gamba (una croce e delle mani giunte in preghiera con sotto la scritta ‘Gesù è la mia vita’), si era immerso nelle acque del golfo del Messico. La nuotata in mare , secondo i medici, è stata fatale. I batteri nell’acqua dell’oceano - si legge sul dito della Cnn - avrebbero infettato le micro ferite.

Determinate dal tatuaggio fatto poche ore prima. Tra i sintomi c’erano anche febbre, brividi e arrossamento sulle gambe, soprattutto nella zona del tatuaggio. Le precauzioni in casi come questi come in quello di Tracy non sono mai abbastanza, a volte un’imprudenza potrebbe costare davvero caro.

