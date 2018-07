La vicina lo rapisce poi l’orrore. Una fine tremenda: aveva solo 6 mesi

"Il bambino più felice del mondo, con un grande sorriso per tutti”. Così lo descrive la famiglia nel necrologio. "Levi è stata una benedizione per la nostra famiglia e per tutti quelli che l'hanno incontrato. Lo ricorderemo sempre come la nostra piccola scimmietta”, conclude l’annuncio funebre del piccolo Levi, sepolto venerdì scorso. Aveva solo sei mesi e sarebbe stato ucciso da una vicina di casa, che l'avrebbe bruciato vivo, ora formalmente accusata di omicidio di primo grado e già finita in carcere. Il bambino non è morto subito, ma il giorno successivo in ospedale a seguito di atroci sofferenze. Quella di Levi è una storia terribile accaduta la settimana scorsa e che arriva da Natchitoches, nello stato della Louisiana, Stati Uniti. Una storia che fa venire i brividi che comincia con un'aggressione e con il rapimento del piccolo Levi Cole Ellerbe. Martedì scorso sera, 17 luglio 2018, è arrivata una telefonata concitata al 911, che in America è il numero per le emergenze. (Continua dopo la foto)



Dall'altro capo del telefono c'era la mamma della giovanissima vittima, Hannah Nicole Barker, che ha raccontato di essere stata aggredita da due persone che le avrebbero spruzzato sulla faccia una sostanza chimica (non ancora identificata) mentre si trovava nei pressi della sua abitazione. Ma soprattutto ha lanciato l'allarme perché dopo l'attacco ha realizzato che il suo bambino di soli sei mesi era scomparso nel nulla. Non era più in casa.

Le ricerche del piccolo Levi sono partite immediatamente e hanno portato al ritrovamento del bambino nei pressi dei binari ferroviari della cittadina dove si è consumato questo dramma familiare. Il piccolo era in “condizioni critiche” con "evidenti ustioni" su tutto il suo corpicino. Come detto, il piccolo, prima rapito, bruciato vivo e poi abbandonato per strada, è deceduto in ospedale il giorno successivo.

"Il bambino è stato trasportato al Christus Natchitoches Regional Medical Center in condizioni critiche – si legge in una dichiarazione della polizia - È stato poi trasportato in aereo all’University Health, dove è deceduto a seguito delle sue ferite". Le autorità non hanno rilasciato una descrizione sui presunti aggressori, ma formalmente hanno accusato la vicina di casa degli Ellerbe, Felicia Marie-Nicole Smith di omicidio di primo grado. Ora la 25enne è detenuta presso il Natchitoches Parish Detention Center.

