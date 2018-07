“Non è possibile!”. Il gatto muore e lo seppellisce in giardino, poi è choc totale 

Annie Barter, un’adolescente dell’Essex, soffre di attacchi epilettici notturni.Ma vicino a lei c’è Beebz, sempre pronto a intervenire per calmarla. Il gatto nero, di circa 17 anni di età, conosce bene la sua amica e quando viene colta dal suo problema interviene per svegliarla colpendola delicatamente la testa con le zampette e mordicchiandole i capelli. «Non appena Annie cade a terra con le convulsioni, Beebz sente il botto e corre su per le scale e poi si mette accanto a lei e le lecca il volto - racconta Sally, la mamma dell’adolescente -. Miagola dolcemente e le lecca le dita dei piedi. Non è frenetico, è molto calmo, le tira delicatamente i capelli e cammina su di lei. Ma non appena le si sveglia, Beebz se ne va, come se il suo lavoro fosse finito. E’ davvero uno spettacolo da vedere!». La storia di Anni e Beebz aveva fatto il giro del mondo e oggi il gatto torna sui giornali per un fatto molto curioso. Una tragedia, che invece si è trasformata in una storia a lieto fine. (Continua a leggere dopo la foto)



A raccontarla è Sally Barter, la mamma di Anni, 19 anni. La donna, rientrando a casa, ha trovato il gatto della figlia sulla strada, investito da un camion. Un momento momento tragico per lei e la 19enne, che grazie al micio era riuscita a contenere le sue crisi epilettiche. Sally ha fatto una buca nel giardino e ha deposto Beebz, ha chiuso la buca e ha messo accanto un piccolo mazzo di fiori, in segno di rispetto verso quell'amico a quattro zampe che aveva fatto compagnia alla sua famiglia per ben 17 anni. Ma in poche ore al dolore è sopraggiunto lo stupore quando hanno, in tarda serata, hanno vista entrare in casa come se nulla fosse.

Pochi istanti per capire che il gatto sepolto non era Beebz, ma quello di un vicino di casa. ''Questo gatto era identico al 100% al nostro Beebz. Sembravano esattamente uguali anche per la cicatrice sul naso. Stavo andando al lavoro e non ero troppo lontano da dove vivo. Ho visto un furgone che si fermava e se ne andava e c’era questo povero gatto in mezzo alla strada - racconta la donna all’Express online -. Mi sono subito fermata e sono andata a prenderla e portata sul ciglio della strada. A quel punto ho realizzato: 'oh mio dio, questo è il mio gatto, Beebz'. Mi sono seduta sul marciapiede e l’ho accarezzata perché sapevo che stava per morire''.

Annie dice che avere il suo amato gatto al suo fianco mentre si sveglia, le dà un senso incredibile di rassicurazione: “Quando mi sveglio dopo una crisi sono molto confusa e non so dove mi trovo, ma lui è sempre lì quando riapro gli occhi. È strano ma, anche prima di svegliarmi, quando non sono ancora perfettamente cosciente, posso sentire cosa succede intorno a me e posso sentirlo miagolare . Lui mette le sue zampe su di me o gira intorno a me fino a quando non sono tornata alla normalità. È il mio personale angelo ed eroe e mi sento così fortunata ad averlo al mio fianco!”.

