Una storia allucinante, da film. È successa in Olanda, a Zundert, dove una donna, dopo aver scoperto che il marito aveva un’amante, ha fatto cadere l’amante in trappola e l’ha ridotta così. Ora la donna – Halima – dovrà scontare 160 giorni di prigione per quello che ha fatto. Ma che cosa ha fatto mai di tanto grave? Vi diciamo solo che ora la “carnefice” è in cura da uno psichiatra e dovrà risarcire la vittima con 7.000 euro. Ma facciamo un passo indietro e capiamo come è andata. Halima ha scoperto che suo marito la tradiva – da più di 5 anni – con una sua cara amica. Come lo ha scoperto? Per caso, mentre aveva in mano il telefono del marito, sono arrivati i messaggi della sua “amica”, ovvero dell’amante del marito. Halima ha perso la testa e ha pensato a come potersi vendicare con questa donna. Con la complicità della vicina da casa, ha convinto la sua amica ad andare a casa sua. La donna ha accettato non immaginando che le sarebbe successo ciò che le è successo. Continua a leggere dopo la foto

L’amante è stata aggredita da Halima e dalla sua vicina da casa che, non contente, dopo averla aggredita l’hanno legata, l’hanno picchiata e torturata. La povera amante è stata rasata a zero ma la cosa peggiore è quel che Halima è stata capace di fare alla sua vagina. Indovinate un po’… L’ha cosparsa con una salsa indonesiana piccantissima. Risultato: la vagina dell’amante è praticamente andata a fuoco. Vi immaginate quanto possa bruciare la salsa al peperoncino nella vagina?

Ovviamente Halima, per ciò che ha fatto, è stata denunciata. Ma, quando si è presentata davanti al giudice, ha stupito tutti con la sua dichiarazione. La donna ha fatto sapere di essere pronta a perdonare suo marito: “perché mia madre ha detto che è giusto così. Volevo chiedere il divorzio ma sono rimasta incinta inaspettatamente e i miei figli sono ancora troppo giovani per sopportare una cosa così grande”, ha detto di fronte alla corte.

E ha concluso: “L’ho perdonato, ma non dimentico”. Non è chiaro quando di preciso la donna sia rimasta incinta. Per quanto riguarda la vicina di casa di Halima, complice dell’aggressione, il giudice ha previsto una detenzione di 3 mesi. E che fine ha fatto la povera amante? E la sua vagina? È quello che ci stiamo chiedendo un po’ tutti…

Cosa significa vagina “normale”. I risultati di uno studio di esperti svizzeri