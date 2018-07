“Non si è accorta”. Una tragedia: muore a 15 anni dopo aver mangiato biscotti

Quindici anni. Si può morire a quindici anni? No, non si può. E invece ora c'è una famiglia distrutta. È una storia, questa, che arriva dalla Florida e che i genitori della vittima hanno voluto condividere per sensibilizzare l'opinione pubblica. Ma andiamo ai fatti. La protagonista di questa tragedia si chiamava Alexi Ryann-Stafford, quindici anni appunto. Si trovava a casa di alcuni amici quando ha visto sul tavolo una confezione di biscotti aperta. Le sembravano proprio i suoi preferiti, quelli che mangiava abitualmente, e così ne ha presi alcuni e li ha mangiati. Sembravano, ma non erano i suoi soliti biscotti. La differenza stava nella confezione. Simile ma non uguale a quella che aveva sempre in casa. La differenza, fatale, era che quelli che Alexi ha trovato a casa di amici contenevano all'interno burro d'arachidi a cui lei era allergica. E le sono costati la vita quei biscotti che credeva di poter mangiare tranquillamente. (Continua dopo la foto)



Subito dopo averli mangiati, Alexi ha iniziato a sentire un formicolio in bocca, quindi è tornata subito a casa, che dista pochi metri da quella degli amici. Lì la madre le ha subito somministrato 2 dosi di epinefrina, ma le sue condizioni peggioravano a vista d'occhio. È andata in shock anafilattico, ha smesso di respirare e ha perso i sensi. L'ambulanza si è precipitata, ma la 15enne non ce l'ha fatta: è morta appena un'ora dopo.

La mamma di Alexi, Kellie Traver-Stafford, ha raccontato la storia della figlia sui social per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla differenziazione delle confezioni di prodotti con allergeni. "C'era un pacchetto aperto di biscotti con il lembo superiore tirato indietro e la confezione era troppo simile a quella che credeva sicura per lei", ha spiegato. "Mi sento persa e arrabbiata perché lei conosceva la sua allergia ed era consapevole sulle cose da non mangiare ma la confezione per lei era familiare", ha aggiunto.

"Prendiamo le allergie molto sul serio – ha precisato l'azienda che produce quei biscotti - e tutti i nostri prodotti sono chiaramente etichettati sul pannello informativo dell'imballaggio riportando i principali allergeni alimentari. Il colore dell'imballaggio è indicativo della consistenza del tipo di prodotto e non è indicativo della presenza di allergeni. La confezione di Chips Ahoy! con pezzo di burro di arachidi indica in modo chiaro sia sul lato anteriore che su quello laterale, la presenza di burro di arachidi sia attraverso le parole che le immagini”: Quindi ha concluso: “Incoraggiamo sempre i consumatori a leggere l'etichetta sull'imballaggio quando acquistano e consumano uno qualsiasi dei nostri prodotti per ottenere informazioni sugli ingredienti del prodotto, inclusa la presenza di allergeni".

