Aveva prenotalo la vacanza dei suoi sogni e non vedeva l’ora di partire. Di certo non immaginava che quei giorni che dovevano essere di relax, si sarebbero trasformati in un inferno. Leesa Dean, 43 anni, aveva prenotato al Pontins' Prestatyn Sands Holiday Park nel Galles del nord. Sembrava un hotel normale e invece era sporchissimo e quel soggiorno le è costato assai caro. La donna, dopo qualche giorno di permanenza, si è accorta che il suo corpo era tempestato di vesciche, bubboni rossi. Colpa delle cimici del letto che infestavano i materassi dell’hotel. La donna ha anche avuto un’infezione del sangue per aver dormito in quel posto malconcio. Come ha raccontato al Daily Record, Leesa non ha dubbi: nessuno aveva pulito la camera prima dell’arrivo suo e dei suoi amici. In camera c’erano cacche di topo, muffa sulle finestre, piatti sporchi nel lavello, persino avanzi di cibo. La donna, di New Cumnock in Ayrshire, ha condiviso in rete le foto di come è stata “conciata per le feste” dopo aver dormito in quella camera. Continua a leggere dopo la foto

Le foto sono impressionanti: le braccia, la schiena e il collo della donna sono ricoperti di bolle. E pensare che quel soggiorno le è costato ben 1277 sterline. Ma la donna posta anche le foto della camera e di tutta la sporcizia. “Ero scioccata dalle condizioni di quella stanza – ha spiegato – eppure mi avevano garantito che la avrebbero pulita prima del nostro arrivo”. E infatti Leesa si lamenta con la reception: “Ma quella mi ha risposto che nessuno avrebbe pulito fino al giorno successivo”. Continua a leggere dopo la foto

“Ma era impossibile rimanere in quel posto così sporco così io e i miei amici siamo andati al supermercato a comprare l’occorrente per le pulizie. Ci è voluto un bel po’ per rendere presentabile quel posto”. Ma Leesa, qualche giorno dopo, inizia a sentirsi strana fino a che sul suo corpo non arriva l’eruzione cutanea. Leesa all’inizio pensa che si tratti di una reazione allergica a qualcosa che ha mangiato. “Durante il viaggio di ritorno, ho patito le pene dell’inferno. Per fortuna il mio medico mi ha dato appuntamento per il giorno stesso”. Dalle analisi del sangue emerge la causa di quelle bolle: cimici del letto. “Le avevo prese in quell’albergo maledetto”. E pensare che doveva essere di lusso. Continua a leggere dopo la foto

“Disgustoso”. Leesa non si dà pace. Ha il corpo martoriato e deve prendere antibiotici e medicine per fermare l’infezione. Ha provato a farsi rimborsare i soldi del soggiorno dall’hotel ma non c’è stato verso. Ora, arrabbiatissima, ha deciso di raccontare la sua storia affinché, cose del genere, non capitino mai più a nessuno. Allucinante… Ci è già venuto il prurito…

