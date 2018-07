Una tragedia sfiorata. E un vero colpo di fortuna che un uomo passasse di lì proprio in quella frazione di secondo e avesse la prontezza di prendere al volo un bambino di 3 anni caduto dal balcone di casa. Brividi. È successo qualche giorno fa in Spagna, in un'abitazione di Puerto de Mazarrón (Murcia). Il bambino stava giocando in casa. È bastato un attimo di distrazione dei genitori perché il piccolo si dirigesse verso il terrazzo e, dopo essersi arrampicato, volasse giù dal secondo piano. Destino ha voluto che in quel momento un vicino passasse sotto casa quando il piccolo è precipitato. L'ha afferrato al volo evitando l'impatto al suolo che, con ogni probabilità, gli sarebbe stato fatale, anche se il bambino, riporta l'Huffington Post, ha sbattutto contro una ringhiera del primo piano. La famiglia del piccolo, che era dentro casa, non si è accorta di nulla. Come ricostruiscono i media locali, si è svolto tutto in pochi minuti. (Continua dopo la foto)



Il piccolo, 3 anni, sarebbe sfuggito all'attenzione dei genitori e si sarebbe arrampicato sulla ringhiera del balcone cadendo dal secondo piano dell'edificio. Alcuni vicini hanno visto quella scena terribile e hanno lanciato un urlo che ha fatto scattare l'uomo che si trovava a passare lì sotto in quel momento. Il bambino è andato a finire prima sulla ringhiera del balcone sottostante, che ha rallentato la sua caduta, e poi direttamente tra le braccia del vicino che gli ha salvato la vita. Dopo la caduta il piccolo è stato trasferito all'ospedale di Santa Lucia a Cartagena ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.

Sul caso la polizia locale ha aperto una indagine per accertare il comportamento dei genitori. Fonti della Guardia Civil hanno raccontato che "l'uomo che ha salvato il bambino ha prima sentito le urla dei vicini poi è corso sotto al balcone ed è riuscito a prendere al volo il bambino proprio durante la caduta". Subito dopo ha chiamato un'ambulanza. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno constatato le buone condizioni del piccolo.

Nonostante non ci siano responsabilità da parte dei genitori, data la "svista", le autorità apriranno comunque un fascicolo per accertare il fatto che fossero a casa in quel momento perché, in caso di loro assenza dall'abitazione, potrebbero essere tacciati di abbandono di minore, scrive ancora l'Huffington Post.

