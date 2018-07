Durante il volo, gli aerei di linea viaggiano normalmente ad un'altezza di circa 10.000-12.000 metri. A queste quote, è necessario che le zone per i passeggeri siano pressurizzate, in modo tale da ricreare una condizione il più possibile simile a quella che si trova a terra. All'interno della cabina, quindi, la pressione all'altitudine di crociera è mantenuta a valori equivalenti a quelli di un'altezza 1.800-2.400 metri sopra il livello del mare. Così, dopo il decollo, la diminuzione della pressione dell'aria in cabina causa l'espansione dei gas presenti all'interno delle cavità del corpo; in modo analogo, prima dell'atterraggio, l'aumento della pressione in cabina ne provoca la contrazione. Ci sono stati problemi, però, a bordo di un volo Ryanair, costretto a un atterraggio di emergenza. Il volo decollato dall'aeroporto di Dublino e diretto a Zadar, in Croazia, ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza nello scalo di Francoforte-Hahn, in Germania, in seguito a una serie di problemi riscontrati a bordo. (Continua a leggere dopo la foto)

Secondo quanto si apprende da un'iniziale ricostruzione della dinamica dei fatti, durante la fase di crociera è stata riscontrata un'improvvisa perdita di pressione in cabina che ha costretto i piloti a effettuare l'atterraggio di emergenza in Germania. Immediatamente sono scese le mascherine per l'ossigeno dagli appositi contenitori, ma nonostante questo decine di passeggeri hanno subito lamentato una serie di disturbi e malesseri. (Continua a leggere dopo la foto)

Trentatre passeggeri sono stati trasportati in ospedale perché bisognosi di cure mediche immediate. Secondo quanto riferito da un portavoce della polizia all'agenzia di stampa tedesca Dpa, "i passeggeri hanno lamentato mal di testa e male alle orecchie e si sentivano male". I 33 passeggeri portati in ospedale nella serata di ieri sono stati rilasciati in mattinata dopo una serie di approfonditi controlli, riferiscono fonti aeroportuali, aggiungendo che proseguiranno il viaggio per la Croazia a bordo di un secondo aereo Ryanair. (Continua a leggere dopo la foto)

Gli effetti della riduzione della pressione dell'aria in cabina sono generalmente ben tollerati dai passeggeri in buona salute. Quando l'aereo sale in altitudine, l'aria fuoriesce dall'orecchio medio e dalle cavità sinusali per equilibrare le differenze di pressione. Tuttavia, se questo flusso non ha luogo, le orecchie e le cavità sinusali sembrano ostruite e può comparire dolore. Masticare, deglutire o sbadigliare attenua il fastidio. A causa dei cambiamenti di pressione atmosferica, anche l'espansione dei gas nell'addome e nel torace può creare un lieve malessere.

Ti potrebbe interessare anche: In aereo ci vai truccata? Che errore! Non farlo più: ecco perché. Ricordatelo la prossima volta